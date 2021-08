Vor einem Jahr startete der FC Augsburg mit sieben Punkten top. Nun stecken die Fuggerstädter mit einem Zähler im Tabellenkeller. Was macht Weinzierl?

30.08.2021 | Stand: 08:16 Uhr

Nach dem bedenklichen Fehlstart mit dem FC Augsburg kommt Florian Niederlechner die Länderspielpause gerade recht. Er sei darüber froh, sagte der Stürmer nach der Eigentor-Show gegen Angstgegner Bayer Leverkusen mit zwei folgenschweren Aussetzern seiner Mannschaft. Ganz anders fühlte Rafal Gikiewicz: "Das tut weh. Wir haben jetzt zwei Scheißwochen in der Länderspielpause", sagte der FCA-Torwart nach dem 1:4 (1:2) gegen den Europa-League-Starter. Zwei Heimspiele, acht Gegentore: "Das sieht nicht gut aus", sagte er.

Nach dem Blitzstart 2020 unter Heiko Herrlich mit sieben Punkten nach drei Spieltagen, haben die Augsburger unter Trainer Markus Weinzierl nun nur einen Zähler geholt. Panik bricht beim gebürtigen Straubinger aber nicht aus. "Ich werde nicht in Aktionismus verfallen und aus der Emotion heraus urteilen", sagte Weinzierl nach dem Spiel am Samstag.

Der 46-Jährige weiß selbst, dass seine Mannschaft und er selbst "zügig Erfolgserlebnisse" brauchen. So kurios es klingen mag: Die Niederlage gegen Leverkusen war sogar ein Schritt nach vorne. Denn der FCA hatte Chancen, der FCA hatte phasenweise eine spielerische Linie. Aber eben auch krasse defensive Aussetzer, weshalb die Augsburger auch im 21. Versuch gegen Bayer nicht gewinnen konnten.

Ein Eigentor-Doppelschlag durch Iago und Niederlechner in der Startphase der Partie sorgte bei Weinzierl früh für Katerstimmung. Nach einem Aussetzer von Mitchel Bakker vor 10 582 Zuschauern gelang dem nimmermüden Niederlechner immerhin der erste Augsburger Treffer der Saison. Eine Drangphase der Hausherren nach der Pause überstanden die Gäste. Sie legten durch Patrik Schick und Florian Wirtz spät nach. "Es wird eine normale Länderspielpause sein, weil man gegen Bayer Leverkusen verlieren kann", sagte Weinzierl unaufgeregt.

Verärgert war Verteidiger Felix Uduokhai. "Offen und ehrlich" müsse sich die Mannschaft hinterfragen, forderte der 23-Jährige. "Die Länderspielpause ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, gewisse grundlegende Dinge anzusprechen und daran zu arbeiten."

Im Endspurt auf dem Transfermarkt könnte der FC Augsburg nochmal zuschlagen

Uduokhai, der nach dem verletzungsbedingten Fehlen von Jeffrey Gouweleeuw als Kapitän auflief, zielte ab auf die fehlende defensive Kompaktheit und die Abstimmung im letzten Angriffsdrittel. "Am Ende ist es mega enttäuschend und ein Stück weit zu wenig", sagte er. Die insgesamt acht Heimgegentore seien "kacke".

Im Endspurt auf dem Transfermarkt könnte der FC Augsburg nochmal zuschlagen. "Die letzten Tage passieren immer wieder auch verrückte Dinge", sagte Manager Stefan Reuter. "Wir werden sehr wach sein."

Auf konkrete Positionen wollte sich Reuter nicht festlegen. In der Offensive könne man ja nach Verletzungspausen mit Alfred Finnbogason und Sergio Cordova wieder planen. "Manchmal gibt es am letzten Tag eine Option, die aufgeht", sagte der 54 Jahre alte Reuter weiter. "Man muss vielleicht an kreativen Lösungen arbeiten." Wegen der Corona-Krise sind die Finanzmittel begrenzt. Ein "bisschen Spielraum" sei aber da, versicherte Reuter nach dem Saisonfehlstart.