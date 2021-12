Stadt Füssen streicht Ausgaben von 20 Millionen Euro

Stadtrat Füssen bringt in Mammutsitzung mit 120 Einzelbeschlüssen Konzept zum Schuldenabbau auf den Weg. Der Rotstift wird dabei in vielen Bereichen angesetzt. An anderen Stellen wird aber auch noch investiert

08.12.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Kräftig den Rotstift angesetzt hat der Füssener Stadtrat bei den Ausgaben der kommenden Jahre. Projekte für um die 19 Millionen Euro wurden im Vermögenshaushalt und dem Bauprogramm der Stadt auf Eis gelegt. Im Verwaltungshaushalt kommt durch viele kleine Brocken (siehe unten) eine weitere Million dazu. Weitere 11,4 Millionen Euro rechnet Bürgermeister Maximilian Eichstetter mit ein, weil dem Steuerzahler Förderungen für die nicht umgesetzten Projekte erspart blieben. So kommt er auf 30 Millionen Euro, die kurz- und mittelfristig geschoben, gespart oder gestrichen wurden.