Steinmetzgeselle Roman Peter aus Kaufbeuren macht Verborgenes sichtbar

Steinmetzgeselle Roman Peter aus Kaufbeuren überzeugt nach seinem Kammersieg auch auf Landesebene. Was er an seinem Beruf schätzt.

23.10.2021 | Stand: 18:45 Uhr

Große Begeisterung bei Geselle Roman Peter und seinem Ausbilder Alfred Neumann, als sie den Anruf erhielten, dass Roman Peter nicht nur Kammersieger der Steinmetze in Schwaben, sondern auch bayerischer Landessieger 2021 geworden ist. Die Ehrung zum Kammersieger war bereits Mitte September mit anderen Gewerken in Augsburg gefeiert worden.

Lehre bei Lippert-Neumann in Kaufbeuren

Der Germaringer absolvierte seine dreijährige Ausbildung im Steinmetzbetrieb Lippert-Neumann in Kaufbeuren. Durch den elterlichen Betrieb fand er die Liebe zum Naturstein und brachte bereits eine beachtliche, handwerkliche Begabung mit. Während der Lehre stellte er nicht nur seine mitgebrachten Bausteinmetzqualitäten unter Beweis, sondern er erweiterte seine Fähigkeiten um den Bereich der Gestaltung und der Restauration.

Am Amtsgericht und in Kirchen im Einsatz

Im Fachbereich der Restauration arbeitete Peter an der Sanierung und Instandhaltung des „Vater Lechs“ in Landsberg und an der Natursteinerhaltung am Amtsgericht in Kaufbeuren mit. Besonders gern brachte er sich in Projekten wie dem Carraramarmor-Altar nach St. Ottilia in der Nähe von Würzburg oder an den neuen Brunnenbecken im Buron-Center in Kaufbeuren ein. Auf die Frage, was ihm besonders gut gefallen hat, antwortet Peter: „Das ausnahmslos sehr gute, sehr freundschaftliche Betriebs- und Arbeitsklima sowohl unter den Mitarbeitern als auch zu den Chefs, dass immer donnerstags die Trinkgeld-Kasse gemeinsam verfressen wurde, dass mir immer viel zugetraut wurde und ich alle Aufgaben auf meine Art vollenden durfte.“

Praxisnahe Ausbildung

Das Nachwuchstalent genoss das Konzept der dualen Berufsausbildung. Neben der betrieblichen Ausbildung und der Berufsschule gibt es zusätzlich überbetriebliche Ausbildungen. Diese Lehrgänge böte die Chance, praxisnah die Vielseitigkeit dieses Berufs zu erleben, sagt er. Neben dem Bauen einer Treppe, dem Gravieren einer Schrift oder dem handwerklichen Bearbeiten eines eigens entworfenen Meilensteins, klopfte Peter einen Dreipass. Gestärkt durch die zahlreichen Förderungen in Schule und Betrieb, angespornt vom persönlichen Ehrgeiz und Willen, entwarf er sein Gesellenstück mit dem Titel „Verborgen im Stein“ zunächst in Tonmodell, bevor es anschließend auf Stein übertragen wurde. Peter machte zwei verschlungene Schleifen, die im Stein ruhten, sichtbar. Durch die Überlagerung der plastisch gearbeiteten Schleifen mit der lebendigen Struktur des Steines, entstand ein einmaliges Kunstwerk.

Für seine Abschlussarbeit verwendete Roman Peter den heimischen Grüntenstein. Dieses Material ist zwar ein Sandstein, aber so hart wie Granit, was die Bearbeitung dieser Form äußerst anspruchsvoll gestaltete. Die Kohlelager in dem grau-bläulichen Stein unterstreichen den Charakter der spannenden und hochinteressanten Form.

Das herausragende, äußerst präzise Gesellenstück ist aufgrund der individuellen Formgebung am 5. November für den Gestaltungswettbewerb „Die Gute Form im Handwerk –Handwerker gestalten“ zugelassen. Am Folgetag wird Peter als bayerischer Landessieger am Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks auf Bundesebene für das Steinmetzhandwerk antreten.