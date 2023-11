Tegelberg: Noch keine Spur vom Vermissten

Suche am Boden und in der Luft: Während der Helikopter während der groß angelegten Suche nach dem Augsburger zeitweise wegen des Föhnsturms am Boden bleiben musste, suchte die Bergwacht mit mehreren Einsatzkräften trotz widrigster Bedingungen das Gelände zu Fuß ab. Ohne Erfolg - noch immer gibt es keine Spur von dem Vermissten.