Skiunfälle in Tirol und Vorarlberg Fünf Menschen bei Skiunfällen am Mittwoch zum Teil schwer verletzt Fünf schwere Skiunfälle haben sich am Mittwoch in Tirol und Vorarlberg ereignet. Dabei wurden laut Polizei fünf Skifahrer zum Teil schwer verletzt.

23.03.2022 | 20:54 Uhr