Ein Jugendlicher ist in Lohr am Main in Unterfranken am Freitagnachmittag tot auf dem Gelände eines Schulzentrums gefunden worden. Ein Tatverdächtiger im Teenageralter sei festgenommen worden, teilte ein Polizeisprecher am Freitagabend mit.

dpa

08.09.2023 | Stand: 20:27 Uhr