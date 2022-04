Träumen erlaubt: In Pforzen findet am Wochenende die Playmobil- und Legobörse statt

Bei der Allgäuer Playmobil- und Legobörse auf der Flohwiese in Pforzen (Ostallgäu) nehmen die 14 Aussteller ihre Besucher mit in eine Fantasiewelt.

08.04.2022 | Stand: 12:33 Uhr

Sie sind das liebste Spielzeug vieler Kinder und gleichzeitig gefragte Sammlerstücke: Legosteine und Playmobilfiguren. Ein Paradies für die Freunde dieser kleinen Figuren und Bausteine ist die Allgäuer Playmobil- und Legoausstellung mit Börse, die nach zwei Jahren coronabedingter Pause am Wochenende zum achten Mal in der Halle an der Flohwiese in Pforzen stattfindet.

Erste Playmobil- und Legobörse in Pforzen nach zwei Jahren Pause

Hobbybauer präsentieren dort auf über 1000 Quadratmetern ihre Dioramen aus kleinen Bausteinen zum Anschauen. Bei der Börse können sich die Fans mit neuen Objekten der Begierde eindecken. Hallenchef Günther Blösch freut sich riesig, dass nun nach und nach alle Veranstaltungen wieder auf die Flohwiese zurückkehren. 14 Aussteller aus dem Bundesgebiet zeigen ihre besten Stücke für „Sammler und Jäger“. Es gibt eine Tombola, der Erlös kommt laut Blösch einem guten Zweck in der Region zugute.

Samstag und Sonntag geöffnet

Die Ausstellung mit Börse findet am Samstag, 9. April, 10 bis 18 Uhr, sowie Sonntag, 10. April, 10 bis 17 Uhr, in der Halle an der Flohwiese in Pforzen (Kreisverkehr, B16) statt. Das Bistro ist geöffnet. Eintrittspreise im Internet.