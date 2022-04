Trainer Stefan Leitl will Fußball-Bundesligist SpVgg Greuther Fürth am Ende der Saison verlassen. "Wir werden nun alle Formalitäten klären", erklärte Geschäftsführer Rachid Azzouzi am Mittwoch in einer Vereinsmitteilung des Absteigers.

dpa

27.04.2022 | Stand: 16:27 Uhr