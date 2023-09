Der Prozess gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump im Zusammenhang mit versuchtem Wahlbetrug in Washington soll am 4. März 2024 beginnen. Die zuständige Richterin legte bei einer Anhörung am Montag in der US-Hauptstadt den Termin fest, wie die "Washington Post" und der Fernsehsender CNN übereinstimmend aus der Sitzung berichteten.

dpa

28.08.2023 | Stand: 17:35 Uhr