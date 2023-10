Lukas Dauser hat als erster deutscher Turner seit 16 Jahren WM-Gold gewonnen. Der 30 Jahre alte Unterhachinger siegte am Sonntag bei den Weltmeisterschaften in Antwerpen am Barren. Zuvor letzter deutscher Weltmeister war Fabian Hambüchen 2007 am Reck gewesen.

dpa

08.10.2023 | Stand: 16:37 Uhr