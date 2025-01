„Der Bergdoktor“ 2025: Was passiert heute in Folge 1 von Staffel 18? Alle Infos zu „Wechselwirkungen“

Die ZDF-Serie „Der Bergdoktor“ startet mit Staffel 18 und führt die Geschichten rund um Dr. Martin Gruber und sein Umfeld fort. Vor der Kulisse des Wilden Kaisers in Tirol stehen auch in der neuen Staffel medizinische Fälle, persönliche Entscheidungen und familiäre Themen im Fokus. Die Übertragung der ersten Folge leitet eine neue Staffel ein, in der erneut berufliche und private Herausforderungen miteinander verknüpft werden. Die Serie bleibt damit ihrem Konzept treu, Alltag und außergewöhnliche Ereignisse in einer alpenländischen Umgebung darzustellen.

Die Auftaktfolge der 18. Staffel von „Der Bergdoktor“ trägt den Titel „Wechselwirkungen“. Worum geht es in Folge 1? Hier in diesem Artikel haben wir alle Infos rund um Sendezeit, Handlung und Schauspieler zur neuesten Episode zusammengetragen.

„Der Bergdoktor“ 2025, Folge 1: Sendezeit von „Wechselwirkungen“

Wie gewohnt hat sich das ZDF dazu entschieden, die Sendetermine der 18. Staffel von „Der Bergdoktor“ auf Donnerstagabend zu legen. Der Startschuss der neuen Staffel fällt am Donnerstag, dem 2. Januar 2025, um 20.15 Uhr. An diesem Termin gibt es somit Folge 1 der 18. Staffel von „Der Bergdoktor“ im Free-TV beim ZDF zu sehen.

Für alle, die am Abend des 2. Januar bereits verhindert sind, hat das ZDF Folge 1 von „Der Bergdoktor“ schon vor der offiziellen TV-Ausstrahlung in der hauseigenen Mediathek zur Verfügung gestellt. Dort steht „Wechselwirkungen“ bis zum 13. Februar 2026 zum kostenfreien Abruf bereit.

Staffel 18 von „Der Bergdoktor“ setzt sich aus insgesamt acht Folgen zusammen. Das sind die Sendetermine der neuen Staffel im Überblick:

„Der Bergdoktor, Folge 1: „Wechselwirkungen“, 2. Januar 2025, 20.15 Uhr, ZDF

„Der Bergdoktor, Folge 2: „Zwei Gesichter“, 9. Januar 2025, 20.15 Uhr, ZDF

„Der Bergdoktor, Folge 3: „Ein neuer Mensch“, 16. Januar 2025, 20.15 Uhr, ZDF

„Der Bergdoktor, Folge 4: „Kindeswohl“, 23. Januar 2025, 20.15 Uhr, ZDF

„Der Bergdoktor, Folge 5: „Unverzeihlich“, 30. Januar 2025, 20.15 Uhr, ZDF

„Der Bergdoktor, Folge 6: „Hoffnung“, 6. Februar 2025, 20.15 Uhr, ZDF

„Der Bergdoktor, Folge 7: Titel noch nicht bekannt , 13. Februar 2025, 20.15 Uhr, ZDF

„Der Bergdoktor, Folge 8: Titel noch nicht bekannt , 20. Februar 2025, 20.15 Uhr, ZDF

Handlung von „Der Bergdoktor“ 2025: Was passiert in Folge 1?

Der Arzt Martin Gruber steht vor einer kniffligen Aufgabe: Sein Patient Hendrik Barlan verfolgt mit großem Eifer das Ziel eines langen und gesunden Lebens, auch bekannt als Longevity. Doch sein Gesundheitszustand gibt Rätsel auf.

Martin Gruber vermutet, dass die Vielzahl der eingenommenen Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel den Auslöser für seine Beschwerden darstellen könnten. Insbesondere die akute Weichteilentzündung im Fußgelenk und die wiederholten Schwächeanfälle werfen Fragen auf. Um eine klare Diagnose zu stellen, benötigt der Arzt ein unverfälschtes Blutbild. Doch Hendrik Barlan weigert sich beharrlich seine Mittel abzusetzen, was die medizinische Behandlung erheblich erschwert.

Hendrik Barlans Lebenswandel ist dabei radikal: Nach dem Ende seiner Karriere hat er sich einem strikten Regime aus Sport, ausreichendem Schlaf, Alkoholverzicht und der Einnahme alters verzögernder Medikamente verschrieben. Seine Frau Maja steht diesem neuen Lebensstil skeptisch gegenüber. Auch Martin Grubers medizinische Kollegen, darunter Alexander Kahnweiler, Vera Fendrich und Dr. Rüdiger zeigen wenig Verständnis für seine Vermutungen.

Patient Hendrik Barlan sucht Rat bei Arzt Martin Gruber in "Der Bergdoktor".

Während Martin Gruber nach einer Ursache für die Symptome sucht, spitzt sich Barlans Zustand bedrohlich zu. Der Konflikt zwischen traditioneller Medizin und modernen Longevity-Praktiken steht im Mittelpunkt des Falls und stellt den Arzt vor eine schwierige Herausforderung.

Parallel dazu muss Martin Gruber private und berufliche Entscheidungen treffen. Seine Beziehung mit Karin Bachmeier verläuft vielversprechend, doch ihre Reaktion auf seinen Wunsch nach einem nächsten Schritt sorgt für Überraschungen. Zugleich versucht er Caro Pflüger davon abzuhalten Ellmau zu verlassen, während seine Familie neue Wege geht.

Schauspielerinnen und Schauspieler von „Der Bergdoktor“: Das ist die Besetzung in Folge 1 der 18. Staffel

Hans Sigl als Dr. Martin Gruber

Heiko Ruprecht als Hans Gruber

Monika Baumgartner als Lisbeth Gruber

Ronja Forcher als Lilli Gruber

Mark Keller als Dr. Alexander Kahnweiler

Natalie O‘Hara als Susanne Dreiseitl

Rebecca Immanuel als Dr. Vera Fendrich

Annika Ernst als Dr. Angelika Rüdiger

Dominic Raacke als Paul Richter

Barbara Lanz als Caro Pflüger

Wolfram Berger als Rolf Pflüger

Hilde Dalik als Karin Bachmeier

Frédéric Brossier als David Kästner

Ylvi Unertl als Sophia Gruber

Liselotte Voß als Josephine Bachmeier

Nathalie Schot als Julia Andermatt

Sönke Möhring als Hendrik Barlan

Dorka Gryllus als Maja Barlan

Heike Trinker als Prof. Diane Klinger

und andere

„Der Bergdoktor“: Staffel 18, Folge 1 - Stab

Regie: Kerstin Ahlrichs

Autor: Philipp Roth

Kamera: Sascha Kaiser, Kris Kraffert

Schnitt: Claudia Fröhlich

Musik: Olaf Takt, Kai Fenchel