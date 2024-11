Die Bergretter 2024: Wie geht es in Folge 3 von Staffel 16 weiter? Das passiert in „Abschiedsschmerz“

„Die Bergretter“ ist eine deutsche TV-Serie, die das Leben und die Herausforderungen einer Gruppe von Rettungssanitätern in den Alpen thematisiert. Der Fokus liegt auf der fiktiven Bergrettungsstation, die in einer malerischen Berglandschaft angesiedelt ist. Die Serie kombiniert dramatische Rettungseinsätze mit den persönlichen Erlebnissen der Hauptfiguren, die oft an ihre physischen und emotionalen Grenzen stoßen. Dabei werden Themen wie Kameradschaft, Mut und die ständige Gefahr im Beruf behandelt. Zudem wird die beeindruckende Schönheit der Alpenlandschaft gezeigt, die den Rettungseinsatz als gefährliche Herausforderung darstellt. Die dargestellte Arbeit der Bergretter orientiert sich stark an realen Gegebenheiten.

Die Serie geht 2024 bereits in ihre 16. Staffel, sie hat insgesamt fünf Episoden. Hier berichten wir, worum es in der dritten Folge geht.

„Die Bergretter“ 2024, Folge 3: Sendezeit von „Abschiedsschmerz“

Das ZDF hat die Ausstrahlung von Folge 3 für Donnerstag, 21. November 2024, angekündigt. Die Serie läuft wie gewohnt zur besten Sendezeit: 20.15 Uhr, Primetime.

Bereits seit dem 31. Oktober 2024 stehen alle fünf Episoden in der Mediathek des ZDF zum Streamen bereit. Dort bleiben sie unabhängig von den linearen Sendeterminen bis zum 31. Oktober 2025 verfügbar – die Wiederholung ist also noch ein volles Jahr nach der TV-Übertragung abrufbar.

Die kommenden TV-Termine

„Die Bergretter“ 2024, Folge 3 „Abschiedsschmerz“ 21. November 2024, 20.15 Uhr, ZDF, 90 Minuten

„Die Bergretter“ 2024, Folge 4 „ Letzte Worte“, 28. November 2024, 20.15 Uhr, ZDF, 90 Minuten

„Die Bergretter“ 2024, Folge 5 „ Seelenfrieden“, 12. Dezember 2024, 20.15 Uhr, ZDF, 88 Minuten

Handlung von „Die Bergretter“ 2024: Was passiert in Folge 3?

Silvia Leitner möchte den letzten Wunsch ihres verstorbenen Mannes Thomas erfüllen und dessen Asche über seinen geliebten Bergen verstreuen. Doch sie kann emotional noch nicht loslassen. Bei einem Streit im Heißluftballon mit ihrer Tochter Lisa Berger fällt die Urne in die Tiefe. Silvia ist außer sich, und auch Lisa kann sie nicht beruhigen.

Entschlossen, die Urne zurückzuholen, bittet Silvia das befreundete Ehepaar Tanja und Benno Rahner um Hilfe, statt die Bergrettung zu rufen, da niemand von der illegalen Bestattung erfahren darf. Benno stimmt widerwillig zu, und sie begeben sich in ein Sperrgebiet. Doch die Situation eskaliert, als sie von einer Sprengung überrascht werden. Tanja, ohne ein Lebenszeichen von Benno und Silvia zu erhalten, macht sich ebenfalls auf die Suche und verschärft damit das Problem.

Was sie nicht wissen: Markus hat die Urne während der Absicherung des Sperrgebiets gefunden. Als er Silvia zur Rede stellen will, ist sie jedoch bereits verschwunden. Lisa bittet verzweifelt um Hilfe, doch als es dunkel wird, muss Markus die Suche abbrechen.

Währenddessen nutzt Markus die Gelegenheit, ein verschobenes Date mit Michi nachzuholen, und Katharina stürzt sich mit neuem Elan in ihre Wohnungssuche, begleitet von dem attraktiven Makler Lukas Schlosser.

Darstellerinnen und Darsteller im Cast: Dies ist die Besetzung

Cast: Das ZDF hat diese Liste von Schauspielern veröffentlicht:

Sebastian Ströbel als Markus Kofler

Luise Bähr als Katharina Strasser

Markus Brandl als Tobias Herbrechter

Michael Pascher als Rudi

Robert Lohr als Michael Dörfler

Stefanie von Poser als Emilie Hofer

Heinz Marecek als Franz Marthaler

Viktoria Ngotsé als Alexandra Winkler

Josephin Busch als Nina Reuther

Martin Leutgeb als Gert Holzer

Nicholas Reinke als Nick Aichstetter

Sonja Kirchberger als Elisa Rödder

Tina Engel als Monika Winkler

Felix Everding als Lukas Schlosser

Regula Grauwiller als Silvia Leitner

Dominique Chiout als Tanja Rahner

Philipp Rafferty als Benno Rahner

Leonie Rainer als Lisa Berger

Thimo Meitner als Jan Berger

Noemi Schudel als Greta Berger

Anna Hofbauer als KI - Gaby

Stefan Puntigam als Ballonfahrer Toni

Andreas Bittl als Sprengmeister Lutz

Im Stab waren aktiv:

Schnitt: Betina Vogelsang

Musik: Eike Hosenfeld, Tim Stanzel

Kamera: Tobias Platow, Daniel Blaum

Buch: Alexandre Powelz, Christiane Rousseau

Regie: Heinz Dietz