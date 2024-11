Die Bergretter 2024: Wie geht es heute in Folge 2 von Staffel 16 weiter? Das passiert in „Ein letzter Augenblick“

„Die Bergretter“ ist eine deutsche TV-Serie, die sich um die Erlebnisse einer Bergrettungseinheit in den Alpen dreht. Die Bergrettungsstation ist zwar fiktiv, die Einsätze sind jedoch an wahren Geschichten orientiert. Die fiktive TV-Welt ist in einer idyllischen Berglandschaft angesiedelt, wo die Rettungskräfte in jeder Folge zu spannenden Einsätzen gerufen werden. Dabei stehen nicht nur die Herausforderungen der Einsätze im Fokus, sondern auch die persönlichen Geschichten der Teammitglieder aus dem Dorf.

2024 läuft bereits die 16. Staffel der Serie. Die aktuelle Staffel umfasst fünf neue Episoden. Hier geben wir einen Überblick zur Handlung der zweiten Folge von „Die Bergretter“ 2024 .

„Die Bergretter“ 2024, Folge 2: Sendezeit von „Ein letzter Augenblick“

Die Übertragung der zweiten „Die Bergretter“-Folge aus Staffel 16 erfolgt wieder im ZDF. Die Episode wird am Donnerstag, dem 14. November 2024, zur gewohnten Sendezeit um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Wer die Episode verpasst hat, kann alle fünf Folgen der aktuellen Staffel bereits seit dem 31. Oktober 2024 in der ZDF-Mediathek abrufen. Die Episoden stehen dort bis zum 31. Oktober 2025 zur Verfügung und stehen so ein ganzes Jahr lang online zum Abruf bereit.

Die kommenden TV-Termine im ZDF im Überblick:

„Die Bergretter“ 2024, Folge 2 „Ein letzter Augenblick“, 14. November 2024, 20.15 Uhr, ZDF

„Die Bergretter“ 2024, Folge 3 Abschiedsschmerz“ 21. November 2024, 20.15 Uhr, ZDF

„Die Bergretter“ 2024, Folge 4 „ Letzte Worte“, 28. November 2024, 20.15 Uhr, ZDF

„Die Bergretter“ 2024, Folge 5 „ Seelenfrieden“, 12. Dezember 2024, 20.15 Uhr, ZDF

Handlung von „Die Bergretter“ 2024: Was passiert in Folge 2?

In der zweiten Folge von „Die Bergretter“ (Staffel 16) erhält Emilie Besuch von ihrer Kindheitsfreundin Sandra Piazelli, die gemeinsam mit ihr eine Schluchtenwanderung unternehmen will. Auch Yvonne Kern hat sich bei der Tour angemeldet und taucht überraschend am Abend auf Emilies Hof auf. Sie zeigt überraschend großes Interesse an Sandras neuem Partner, Johannes, was bei Emilie für Misstrauen sorgt. Währenddessen plant Markus für seine Freundin Alex eine besondere Überraschung auf dem Berg.

Sein freier Tag wird jedoch durch einen Rettungseinsatz unterbrochen: Bergführer Emil ist abgerutscht und droht nun abzustürzen. Er kann nur durch Markus riskantes Eingreifen gerettet werden. Emil fällt also für die Schluchtenwanderung aus, woraufhin sich Markus bereiterklärt, Emilie, Sandra und Yvonne auf einer privaten Tour zu führen. Die Stimmung ist jedoch angespannt, denn privat hat Markus immer weniger Zeit für Alex, weil er außerdem seine verletzte Kollegin Nina in ihrer Genesung unterstützt. Als während der Wanderung die geheimnisvolle Verbindung zwischen Sandra und Yvonne aufgedeckt wird, gerät die Gruppe in eine Kette gefährlicher Ereignisse, die schließlich auch Emilie in große Gefahr bringt.

Darstellerinnen und Darsteller im Cast: Dies ist die Besetzung

Die Schauspieler in Folge 2 im Überblick:

Sebastian Ströbel als Markus Kofler

Luise Bähr als Katharina Strasser

Markus Brandl als Tobias Herbrechter

Michael Pascher als Rudi

Robert Lohr als Michael Dörfler

Stefanie von Poser als Emilie Hofer

Heinz Marecek als Franz Marthaler

Viktoria Ngotsé als Alexandra Winkler

Josephin Busch als Nina Reuther

Martin Leutgeb als Gert Holzer

Sonja Kirchberger als Elisa Rödder

Tina Engel als Monika Winkler

Teresa Rizos als Anja Vogler

David Korbmann als Steffen Vogler

Johann Schuler als Gustav Vogler

Martin Luding als Jürgen Steiner

Thorsten Krohn als Sebastian Ehrwald

... und andere