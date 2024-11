Die Bergretter 2024: Wie geht es heute in Folge 4 von Staffel 16 weiter? Das passiert in „Letzte Worte“

Bei „Die Bergretter“ handelt es sich um eine deutsche Actionserie des ZDF, deren Handlung sich in erster Linie um die alltäglichen Erlebnisse einer Bergrettungseinheit in den Alpen dreht. Die Bergrettungsstation ist zwar fiktiv, die dargestellten Einsätze sind jedoch von wahren Geschichten inspiriert. Schauplatz der Serie ist, passend zur Thematik, eine idyllische Berglandschaft, in der es allerdings nur selten ruhig und friedlich zugeht - schließlich werden Rettungskräfte in jeder Folge zu spannenden und teils gefährlichen Einsätzen gerufen. Neben den Herausforderungen der verschiedenen Einsätze sind auch die persönlichen Geschichten der Teammitglieder aus dem Dorf fester Bestandteil des Seriengeschehens.

2024 läuft bereits die 16. Staffel der Serie im Programm des ZDF. Die aktuelle Staffel umfasst insgesamt fünf neue Episoden. Hier geben wir einen Überblick zur Handlung der vierten und damit vorletzten Folge von „Die Bergretter“ 2024 .

„Die Bergretter“ 2024, Folge 4: Sendezeit von „Letzte Worte“

Die Übertragung der vierten „Die Bergretter“-Folge aus Staffel 16 erfolgt wie gewohnt im ZDF und dementsprechend im linearen Fernsehprogramm. Ausgestrahlt wird die Episode mit dem Titel „Letzte Worte“ am Donnerstag, dem 28. November 2024, zur angestammten Sendezeit um 20.15 Uhr. Wer zu diesem Zeitpunkt verhindert ist, kann Folge 4 sowie alle anderen Episoden der aktuellen Staffel jederzeit in der ZDF-Mediathek abrufen - dort stehen sie bereits seit dem 31. Oktober 2024 zur Verfügung. Bis zum 31. Oktober 2025 haben Fans der Serie noch Zeit, sich Staffel 16 vollständig anzuschauen.

Die kommenden TV-Termine im ZDF im Überblick:

„Die Bergretter“ 2024, Folge 4: „Letzte Worte“, 28. November 2024, 20.15 Uhr, ZDF

„Die Bergretter“ 2024, Folge 5: „Seelenfrieden“, 12. Dezember 2024, 20.15 Uhr, ZDF

Handlung von „Die Bergretter“ 2024: Was passiert in Folge 4?

In der vorletzten Folge von Staffel 16 droht Gefahr durch Lawinen, denn in Ramsau ist der Winter eingekehrt. Markus, Katharina und Tobi sind damit beschäftigt, den Südhang abzusichern, doch währenddessen rast ein Schneemobil durch das Sperrgebiet. Nachdem der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat, droht er in den Abgrund zu stürzen. Mit vereinten Kräften gelingt es den Bergrettern jedoch, ihn aus seiner misslichen Lage zu befreien. Der Fahrer entpuppt sich als Freddy Segelbacher, der wegen eines Verkehrsunfalls mit Todesfolge eine dreijährige Haftstrafe verbüßen musste.

Nun ist er zurück in Ramsau, weil seine geliebte Großmutter Maria, die bei seinen Eltern auf einem abgeschiedenen Hof weit oben im Gebirge wohnt, im Sterben liegt. Deren letzte Worte erschüttern ihre Familie - so sehr, dass Freddy die Flucht ergreift. Sein Bruder Kilian nimmt die Verfolgung auf, woraufhin beide inmitten der Gefahrenzone verschwinden. Die Suche nach den Brüdern entwickelt sich zum Wettlauf gegen die Zeit, währenddessen zieht die Familientragödie immer größere Kreise. Derweil scheint die Krise zwischen Tobias und Katharina ein Ende zu finden. Nachdem die beiden sich ausgesprochen haben, unterbreitet ihnen Katharinas Makler Lukas Schlosser einen Vorschlag, der alle Probleme auf einen Schlag lösen würde.

Darstellerinnen und Darsteller im Cast: Dies ist die Besetzung

Die Schauspieler in Folge 4 im Überblick:

Sebastian Ströbel als Markus Kofler

Luise Bähr als Katharina Strasser

Markus Brandl als Tobias Herbrechter

Michael Pascher als Rudi

Robert Lohr als Michael Dörfler

Stefanie von Poser als Emilie Hofer

Viktoria Ngotsé als Alexandra Winkler

Josephin Busch als Nina Reuther

Martin Leutgeb als Gert Holzer

Nicholas Reinke als Nick Aichstetter

Felix Everding als Lukas Schlosser

Hannah Schutsch als Laura Stadler

François Goeske als Freddy Segelbacher

Jonas Minthe als Kilian Segelbacher

Julia Jäger als Britta Segelbacher

Christian Beermann als Jörg Segelbacher

Joachim Foerster als Tilo Huber

Gertrud Roll als Maria Segelbacher

Philipp Sonntag als Heinz Stadler

Stephan Szasz als Josef Stadler

