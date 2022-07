Die Gewerkschaft Verdi ruft die rund 20 000 Beschäftigten des Lufthansa-Bodenpersonals zu einem eintägigen Warnstreik auf. Am Mittwoch werde es zu größeren Flugausfällen und Verzögerungen kommen, kündigte die Gewerkschaft am Montag an.

dpa

25.07.2022 | Stand: 10:11 Uhr