Der VfB Stuttgart bleibt Fußball-Bundesligist und hat dem Hamburger SV den Aufstieg verwehrt. Die Schwaben setzten sich in der Relegation durch ein 3:1 im Rückspiel am Montagabend in Hamburg durch, das Hinspiel hatte der VfB mit 3:0 gewonnen.

dpa

05.06.2023 | Stand: 22:46 Uhr