Alpabtrieb im Oberallgäu Das sollten Sie vor dem Viehscheid in Balderschwang wissen Der Viehscheid in Balderschwang 2022 findet voraussichtlich am 16. September statt. Rund 120 Tiere kommen in dem kleinen Oberallgäuer Dorf ins Tal zurück.

14.07.2022 | 08:23 Uhr