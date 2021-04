Waaler Marktrat: Hybrid, halbiert oder in Präsenz?

Gremium diskutiert in Waal über Sitzungen in Coronazeiten. Bis Fragen geklärt sind, tagt man weiter wie gewohnt.

25.04.2021 | Stand: 14:46 Uhr

Wie kann der Gemeinderat pandemie-sicher tagen? Darum ging es in der jüngsten Marktratssitzung in Waal. Das Gremium ist einer Hybrid-Sitzung prinzipiell nicht abgeneigt. Dabei ist ein Teil der Mitglieder persönlich anwesend, die meisten sind aber via Datenleitung zugeschaltet. Vor einer Beschlussfassung soll sich nun Bürgermeister Robert Protschka um die technischen Fragen kümmern. Das Thema kommt dann bei der nächsten Sitzung nochmals auf die Tagesordnung. Zunächst will man weiter in Präsenz tagen und vor der Sitzung Tests anbieten.

Zum 7. April haben sich die Richtlinien des RKI zur Risikobewertung der Gesundheitsämter geändert. Die neuen Richtlinien legen fest, dass sich, bei nur einem positiven Corona-Fall, gegebenenfalls der gesamte Gemeinderat in eine 14-tägige Quarantäne begeben muss, auch wenn während der Sitzung alle Teilnehmer die geltenden Schutzmaßnahmen eingehalten hatten. Das Gesundheitsamt des Landkreises Ostallgäu hatte alle Bürgermeister und Gemeinden darauf hingewiesen, damit diese die Folgen für ihre Gemeinde abwägen können. Deshalb war es unerlässlich, dass die Ratsmitglieder über das Für und Wider von Alternativen zur bekannten Sitzungsform beraten.

An Schulen und im Job längst üblich

Der Variante im Hybrid-Format mittels Bild-Ton-Übertragung zu tagen, war man prinzipiell nicht abgeneigt. „Was bei unseren Kindern in den Schulen und Universitäten oder im beruflichen Homeoffice funktioniert, sollte doch auch bei uns klappen“, meinte Matthias Bultmann. Trotzdem gibt es aus Sicht der Ratsmitglieder bei Online-Sitzungen noch einige Unklarheiten: Wie sieht es mit der Rechtssicherheit bei Beschlüssen aus, sollte bei Ratsmitgliedern technische Probleme während der Sitzung auftreten? Wie kann der nichtöffentliche Teil von Sitzungen geschützt werden, wenn man von zu Hause aus teilnimmt? Wie kann man die Zuhörer einbeziehen, um weiterhin Transparenz in der Öffentlichkeit gewährleisten zu können? Vor einer Beschlussfassung sollen diese Fragen nun erst noch geklärt werden.

Auch die zweite Variante, die die Gründung eines Pandemie-Ausschusses mit halber Besetzung voraussetzen würde, führte zu kontroversen Diskussionen. Einig war man sich, dass es schlechtesten Falls keine repräsentativen Entscheidungen geben würde, da jeweils der halbe Gemeinderat ausgeschlossen wäre.

Fehlendes Meinungsspektrum

Bürgermeister Protschka betonte, dass ihm bei dieser Variante einheitliche Entscheidungen über das gesamte Meinungs-Spektrum fehlen und er eine Teilung des Gemeinderats allein aus diesem Grund schwer befürworten könne.

Letztendlich einigten sich dir Ratsmitglieder mehrheitlich, dass die Sitzungen zunächst in gewohnter Form durchgeführt werden. Alle Ratsmitglieder, die für sich ein zu hohes Risiko sehen, bei einer eventuellen Quarantäne Nachteile am Arbeitsplatz oder Handlungseinschränkungen im eigenen Betrieb zu erfahren, können sich jederzeit wie gehabt ohne Nennung von Gründen von den Sitzungen befreien lassen. Neben der Einhaltung der üblichen Infektionsschutzmaßnahmen wird die Gemeinde im ersten Schritt allen Teilnehmern freiwillige Schnelltests unmittelbar vor den Sitzungen kostenlos anbieten. Die nächste Sitzung findet am 5. Mai statt.