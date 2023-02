Waren die Holzarbeiten in Schwangau vorbildlich?

Die harsche Kritik der Naturschützer an Holzfällarbeiten am Schwansee teilen die Behörden nicht. Es geht dabei auch um klimafesten Wald.

20.02.2023 | Stand: 14:41 Uhr

Die Ortsgruppe des Bund Naturschutzes Schwangau äußerte massive Kritik an den Baumfällarbeiten des Wittelsbacher Ausgleichsfonds am Westufer des Schwanseeparks. Wie berichtet, war von Rodungsarbeiten die Rede. Diese Kritik wollen Behörden so nicht stehen lassen. Das Landratsamt Ostallgäu wies bereits daraufhin, dass es sich rein rechtlich nicht um eine Rodung, sondern um Holzerntemaßnahmen handelt. Das Forstwirtschaftsamt Kaufbeuren wiederum spricht sogar von vorbildhafter Holzernte und kann die Kritik des Bund Naturschutzes nicht nachvollziehen.

