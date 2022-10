Warum es heuer viel Lob für den Kleiderbasar in Waal gab

Groß waren der Andrang beim Kleider- und Spielzeugbasar in Waal und der Spendenbetrag, der zusammenkam. Wer davon profitiert.

30.10.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Viele Besucher und eine Neuerung gab es beim jüngsten Kleider- und Spielzeugbasar in Waal. Nach zwei Jahren Corona-Pause fand die Veranstaltung zum ersten Mal in der Grundschule und nicht mehr im Kindergarten statt. Die Turnhalle diente als Verkaufsraum, in dem die zahlreichen Helferinnen und Helfer die Kleidungsstücke und Spielzeuge sehr übersichtlich präsentieren konnten. In der Aula waren die Kassen und die Kuchentheke aufgebaut.

1500 Euro werden unter sieben Einrichtungen aufgeteilt

Von den vielen Basar-Besuchern gab es Lob für das neue Konzept, und sie kauften auch fleißig ein. Am Ende kam eine Spendensumme von 1500 Euro zusammen. Das Geld wird unter dem Waaler Kindergarten St. Anna und der Grundschule sowie fünf weiteren Kinder- und Jugendeinrichtungen des Dorfes aufgeteilt. Der Frühlings-Basar in Waal soll dann am 12. März 2023 wieder in der Turnhalle stattfinden.

