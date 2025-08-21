Die Stadt Lindau sperrt eine beliebte Sportanlage für alle Nutzer

Die Stadt Lindau sperrt die Calisthenics-Anlage auf der Hinteren Insel von Freitag, 22. August, bis voraussichtlich Anfang September komplett. Ein Grund: Durch eine widerrechtliche Nutzung sind Schäden entstanden.

So lange gibt es die Anlage in Lindau schon

Calisthenics-Anlagen sind eine Art Outdoor-Fitnessstudios. In der Regel bestehen sie aus verschiedenen Elementen wie Klimmzugstangen, Barren, Sprossenwänden und Hangelstrecken, die es ermöglichen, den gesamten Körper zu trainieren, ohne zusätzliche Geräte zu benötigen. Die Anlage auf der Hinteren Insel Lindau besteht seit 2016. Sie erfreut sich großer Beliebtheit.

Ende April hatte die Stadt die Anlage bereits einmal instand gesetzt. Dabei wurde sie nach Angaben der Stadtverwaltung widerrechtlich betreten – und das trotz vorhandener Absperrungen. Dadurch sei die Oberfläche der Anlage beschädigt worden. Deshalb müsse sie nun ausgebessert werden. Zum anderen konnten nach Angaben der Stadt im Frühjahr nicht alle Mängel vollständig beseitigt werden. Besonders bei der Haftung der Beläge müsse noch mal nachgebessert werden..

Bauzäune sperren das Gelände ab

Die Vorarbeiten starten am Donnerstag, 21. August. Zunächst werden die Bauzaunelemente für die Sperrung vorbereitet und die Sitzgelegenheiten auf der EPDM-Fläche rückgebaut. Bei EPDM handelt es sich um einen synthetischen Kautschuk. Auf Spielplätzen wird dieser häufig als Granulat verwendet, um einen gewissen Fallschutz zu bieten. Während der Vorarbeiten kann die Anlage nur noch eingeschränkt genutzt werden.

Am Freitag, 22. August, wird die Anlage mit Beginn der Arbeiten dann komplett durch Bauzäune gesperrt. Die Stadt Lindau appelliert an die Nutzerinnen und Nutzer, den gesperrten Bereich nicht zu betreten. Denn dadurch würde der neue Belag direkt wieder beschädigt werden.