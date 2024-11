Scheidegger Christkindlmarkt lockt am Wochenende mit Feuershow und über 40 Ständen

Zum 34. Mal findet am ersten Adventswochenende der Scheidegger Christkindlmarkt statt. Zwei Tage lang lockt der Weihnachtsmarkt in die Gemeinde im Westallgäu. Hier finden sie alle Informationen zu Veranstaltung.

Steckbrief: Das ist der Scheidegger Christkindlmarkt

Name: Scheidegger Christkindlmarkt

Ort: Kirchstraße, Kirchplatz und Pfarrplatz in 88175 Scheidegg

Termin: 30. November bis 1. Dezember 2024

Umfang: rund 40 Marktstände, Tombola, Feuershow, Wichtel-Werkstatt, Musik

Wann und wo findet der Scheidegger Christkindlmarkt statt?

Der Scheidegger Christkindlmarkt öffnet am ersten Adventswochenende - von Samstag, 30. November bis Sonntag, 1. Dezember. Die genauen Öffnungszeiten lauten:

Samstag, 30. November von 13 bis 20 Uhr

Sonntag, 1. Dezember von 10 bis 18 Uhr

Die Marktstände verteilen sich dabei über die Kirchstraße, den Kirchplatz und den Pfarrplatz in Scheidegg.

Icon Vergrößern Der Weihnachtsmarkt in Scheidegg findet dieses Jahr am 30. November und 1. Dezember statt. Foto: Sara Gretler (Archiv) Icon Schließen Schließen Der Weihnachtsmarkt in Scheidegg findet dieses Jahr am 30. November und 1. Dezember statt. Foto: Sara Gretler (Archiv)

Das ist beim Christkindlmarkt in Scheidegg geboten

Über 40 Aussteller laden mit ihren festlich geschmückten Ständen zum Bummeln ein und bieten unter anderem Gestricktes und Genähtes, Handarbeiten aus Holz, Glas und Terrakotta, Kunst aus Schrott und Metall, Seifen, Christbäume und Schmuck an. Daneben gibt es auf dem Scheidegger Christkindlmarkt unterschiedlichste Leckereien und kulinarische Angebote wie Wildspezialitäten, Liköre, Süßwaren, heiße Getränke sowie Bäckerei- und Konditoreiwaren.

Als weitere Attraktionen gibt es eine lebensgroße Krippe mit Eseln am Kriegerdenkmal, ein Kinderkarussell, eine Tombola und ein Himmelspostamt. Zusätzlich öffnet das Handwerkermuseum „Heimathaus“ mit einer Krippenausstellung. Am Sonntag öffnen außerdem die Scheidegger Einzelhändler ihre Geschäfte und bei guter Witterung können Besucher Kutschfahrten unternehmen.

Dieses Programm gibt es beim Christkindlmarkt in Scheidegg

An beiden Tagen gibt am Christkindlmarkt ein abwechslungsreiches Programm für große und kleine Besucher.

Samstag, 30. November

13 Uhr: Eröffnung des Marktgeländes

14 Uhr: Offizielle Eröffnung durch Bürgermeister und Veranstalter (Scheidegg leuchtet e. V.)

15.30 Uhr: Weihnachts-Wichtel-Werkstatt mit Geschichten, Gesang und Werkprogramm

16.30 Uhr: Marktkonzert zum Thema „Wir warten auf das Kind“ in der St. Gallus-Kirche

17.30 Uhr: Feuershow auf dem Kirchplatz

18.30 Uhr: Vorabendmesse in der St. Gallus-Kirche

Sonntag, 1. Dezember

10 Uhr: Festliche Messe in der St. Gallus-Kirche und in der evangelischen Auferstehungskirche

11 Uhr: Eröffnung des Marktgeländes und des verkaufsoffenen Sonntags

14.30 Uhr: Weihnachts-Wichtel-Werkstatt mit Geschichten, Gesang und Werkprogramm

15 Uhr: Scheidegger Jungmusik auf dem Kirchplatz

16.30 Uhr: Besuch des Nikolaus vor dem Handwerkermuseum

Wie komme ich zum Scheidegger Christkindlmarkt?

Wer mit dem Auto zum Scheidegger Christkindlmarkt anreisen möchte, kann sein Fahrzeug beispielsweise auf den Parkplätzen am Friedhof oder an der Sportanlage abstellen. Alternativ befindet sich die Bushaltestelle „Scheidegg Zentrum“ in unmittelbarer Nähe zum Marktgelände.

Weihnachtsmärkte 2024 im Allgäu

In der Adventszeit locken wieder viele Weihnachtsmärkte Besucherinnen und Besucher ins Allgäu. Hier gibt es eine praktische Übersicht über die Advents- und Weihnachtsmärkte in der Region.