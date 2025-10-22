Gute Gespräche beim Trauercafé

Es war eine Premiere für den Förderverein palliativmedizinische Versorgung Westallgäu: Das Trauercafé im katholischen Pfarrheim Lindenberg. Die Vorsitzende, Dr. Heike Ostler-Kaps, erklärte den Gästen, wie es zur Gründung des Vereins und zur Entstehung des Trauercafés kam. Zehn Frauen und ein Mann saßen zunächst verhalten am Kaffeetisch mit noch unbekannten Personen. Sie einte nur eines: Die Trauer um einen geliebten Menschen.

Luisa Kistler (Trauerbegleiterin und Leitende des Treffens) las zu Einstimmung das Märchen von der traurigen Traurigkeit, die niemand wollte: „Dabei können sich die Menschen nur selbst begegnen, wenn sie mich zulassen.“ Es ist die Hoffnung, die der traurigen Traurigkeit schließlich Mut gibt. Luisa Kistler verdeutlichte, dass Jede und Jeder ganz individuell trauert und dass jede Trauer ihre volle Berechtigung hat. Wichtig sei vor allem, Geduld mit sich selbst zu haben – aber auch mit den anderen.

Kistler kennt und nennt viele Situationen, die den Gästen bekannt sind. Man ist in Trauerstarre, unfähig für Empfindungen und funktioniert nur noch. Oder, wenn man Angehörige gepflegt hat, ist da das große Loch, weil plötzlich alles weg ist. Sie hören sich zu und finden sich in manchen Situationen, von denen berichtet wird, wieder. Es ist auch ein kleiner Trost zu wissen, dass es anderen ähnlich ergeht.

Der gegenseitige Umgang der Anwesenden ist geprägt von Respekt, Wertschätzung und Akzeptanz. Manchmal gibt es erleichternde Tränen während der Gespräche, aber es wird ab und zu auch gelacht, wenn jemand über eine drollige Situation spricht, an die man sich erinnert. Nach und nach erzählen die Trauernden, wie es ihnen erging, was sie belastet und empfinden oder stellen Fragen. Auch die nach dem Warum. „Warum gerade sie? Sie war ein so wunderbarer Mensch und immer für alle da.“

Die Moderatorin geht auf die einzelnen Personen ein und spricht mit ihnen über die Situation. Sie weiß: „Man muss dieses ‚nie wieder‘ erst einmal begreifen.“ Man muss sich auch lösen von marternden Gedanken, ob es geholfen hätte, wenn man vielleicht etwas anders gemacht hätte. „Trauer ist die Zeit, die wir mit unseren Verstorbenen verbringen, aber das sollte ganz sicher nicht 24/7 (24 Stunden an sieben Tagen) sein“, meint sie. Man solle der Trauer ihre Zeit und ihren Rahmen geben.

„Es bleibt von diesem Wegbegleiter immer ein Stück hier. Man ist den Weg gemeinsam gegangen und ein Stück davon trägt man in sich – und das ist die Liebe – und die Liebe stirbt nicht, sie ändert sich.“

Das nächste Trauercafe findet am 14. Januar im katholischen Pfarrheim Lindenberg statt.

