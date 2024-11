!!!Leser Rief Weiler Unfall

Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis sich an der Ausfahrt vom Wertstoffhof Weihers ein schwerer Unfall ereignet. Ich wundere mich schon lange darüber, dass ab Kreisel Lindenberg/Lindenalpe, auf der B 308 bis Kreisel Auers, zwei mal 70 kmh Höchstgeschwindigkeit vorgeschrieben und ebenso zweimal wieder aufgehoben werden. Das zweite Mal kurz vor der Abzweigung Weihers/Wertstoffhof.100 km/h in diesem Waldstück sind meines Erachtens zu schnell! Zumal im Herbst und Winter dort eine erhebliche Glättegefahr besteht, ebenso wie reger Wildwechsel. Und warum ist bei der Ausfahrt Weihers nur ein „Vorfahrt achten“ ? Hier sollte eine Stoppstelle ...mit dementsprechender Markierung ( die jetzige ist sehr schlecht zu erkennen, da oft verschmutzt) , sein. Das „ sanfte Reinrollen“ in den 100km/h schnellen Verkehr, mag vielleicht Richtung Lindenberg gelingen, aber definitiv nicht als Linksabbieger Richtung Auers. Es gab da schon sehr oft heikle Situationen, die zum Glück glimpflich abliefen.

Gitti Rief, Weiler