Drei Tage voller Gesang, Freundschaft, Freude

Zu einem dreitägigen Chortreffen durfte der Männerchor Röthenbach die Kärntner Sänger aus Knittelfeld in der Steiermark herzlich begrüßen.

Der Auftakt erfolgte am Freitagabend mit einem gemütlichen Kameradschaftsabend in der Unterkunft im Feriendorf in Eglofs. Bei Grillabend, viel Gesang und guter Stimmung entwickelten sich rasch neue Freundschaften, und die Vorfreude auf das gemeinsame Wochenende war groß.

Am Samstag stand eine Stadtführung in Wangen mit anschließender Brauereibesichtigung bei Farny auf dem Programm. Das Highlight des Tages bildete das Weinfest am Abend im FZZ Rentershofen, das eine vollgefüllte Halle und beste Stimmung bot. Die Chöre aus Röthenbach und Knittelfeld gestalteten den Abend gemeinsam mit abwechslungsreichen Liedvorträgen, die großen Applaus erhielten. Bei den Dankesworten folgte prompt eine Gegeneinladung der Kärntner Gäste. Musikalisch wurde der Abend von Allgäu-Feuer umrahmt, das für zusätzliche Stimmung sorgte.

Der Sonntag begann mit einem feierlichen Gottesdienst in Roggenzell, der vom Knittelfelder Chor musikalisch gestaltet wurde. Anschließend fand das Pfarrfest statt, bevor sich die Gäste am Mittag verabschiedeten und die Heimreise antraten.

Resümee: Ein gelungenes Wochenende mit vielen neuen Freundschaften, verbindendem Gesang und spürbarer Freude über das gemeinsame Erlebnis.

