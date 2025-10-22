Icon Menü
Oberreute

Kleiner Verein mit großem Teilnehmerfeld

Die Clubmeisterschaften des Tennisclubs Oberreute finden mit großer Beteiligung statt.
Von Margit Trenkle für Tennisclub Oberreute
    Über einen Zeitraum von zwei Monaten wurden die Vereinsmeisterschaften im Einzel sowie Mixed-Doppel ausgetragen. Überaus erfreulich war das große Teilnehmerfeld. 16 Herren sowie zehn Damen kämpften um den jeweiligen Einzeltitel. Bei den Damen setzte sich Karin Göttlicher in zwei Sätzen gegen Petra Hartmann durch. Im Finale der Herren standen sich Jürgen Trenkle und Alex Wagner gegenüber. In dieser Partie gewann, ebenfalls in zwei Sätzen, Jürgen Trenkle.

    Die Paarungen für das Mixed-Doppel wurden ausgelost. Aus den zehn Paarungen schafften es bis ins Finale Petra Hartmann und Stefan Hartmann sowie Alexandra Siegel und Alex Wagner. Unter den Augen zahlreicher Zuschauer siegten in zwei Sätzen Alexandra Siegel und Alex Wagner.

