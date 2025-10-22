Kleiner Verein mit großem Teilnehmerfeld

Über einen Zeitraum von zwei Monaten wurden die Vereinsmeisterschaften im Einzel sowie Mixed-Doppel ausgetragen. Überaus erfreulich war das große Teilnehmerfeld. 16 Herren sowie zehn Damen kämpften um den jeweiligen Einzeltitel. Bei den Damen setzte sich Karin Göttlicher in zwei Sätzen gegen Petra Hartmann durch. Im Finale der Herren standen sich Jürgen Trenkle und Alex Wagner gegenüber. In dieser Partie gewann, ebenfalls in zwei Sätzen, Jürgen Trenkle.

Die Paarungen für das Mixed-Doppel wurden ausgelost. Aus den zehn Paarungen schafften es bis ins Finale Petra Hartmann und Stefan Hartmann sowie Alexandra Siegel und Alex Wagner. Unter den Augen zahlreicher Zuschauer siegten in zwei Sätzen Alexandra Siegel und Alex Wagner.

Dieser Inhalt wurde von der Redaktion nicht bearbeitet Hier veröffentlichen wir Berichte, die uns Vereine, Schulen, Kindergärten und andere Organisationen über das Allgäuer Vereineportal eingereicht haben. Sie können sich mit selbst beigesteuerten Texten und Bildern öffentlichkeitswirksam präsentieren.

Wir achten zwar auf Fehler in diesen Inhalten. Wir verändern die Texte aber sonst nur in Ausnahmefällen. Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann – in der Zeitung und online. Mit dem neuen Angebot wollen wir Ihnen noch mehr Service bieten. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!