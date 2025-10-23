Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Der Westallgäuer
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Weiler
Icon Pfeil nach unten

Einkaufen im Allgäu: Discounter Aldi in Lindenberg und Penny in Weiler öffnen wieder

Penny und Aldi

Wo in den kommenden zwei Wochen im Westallgäu Discounter-Filialen öffnen

Plakate verraten es: Die Discounter Penny in Weiler und Aldi in Lindenberg machen schon bald wieder auf. Wieso sich die Kunden umstellen müssen.
Von Lukas Huber
    • |
    • |
    • |
    • |
    Auf einem Plakat vor dem aktuell geschlossenen Pennymarkt in Weiler steht es: Der Discounter soll kommende Woche wieder öffnen.
    Auf einem Plakat vor dem aktuell geschlossenen Pennymarkt in Weiler steht es: Der Discounter soll kommende Woche wieder öffnen. Foto: Lukas Huber

    Wer derzeit in Weiler und Lindenberg beim Einkaufen an der Kasse steht, merkt: Vor allem in Stoßzeiten scheint mehr Betrieb zu herrschen als sonst. Darum drehen sich auch so manche Gespräche von Kunden in der Schlange – und viele äußern als Grund dafür die Vermutung, dass die Aldifiliale (Sedanstraße Lindenberg) und der Pennymarkt (Baumeister-Bufler-Straße Weiler) derzeit geschlossen haben.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden