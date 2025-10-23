In diesem Freibad im Allgäu kostet der Eintritt 2026 mehr

Die Badesaison ist im Westallgäu kürzlich beendet worden – doch im Gemeinderat Weiler-Simmerberg ging es nun schon um die im kommenden Jahr.

Nachdem erst vor zwei Wochen der Gemeinderat in Röthenbach die Erhöhung der Freibad-Preise für 2026 beschlossen hat, ist das Gremium in Weiler-Simmerberg diesem Beispiel gefolgt. Einzelkarten für Kinder kosten demnach künftig drei Euro, für Erwachsene 4,50 Euro – und damit jeweils 50 Cent mehr als bislang.

Auch Saisonkarten im Freibad Weiler werden teurer

Für Saisonkarten für Familien sind künftig 110 statt bislang 100 Euro zu bezahlen. Allerdings beschloss das Gremium, dass es hierbei keine Begrenzung der Kinderzahl mehr gibt. Bislang war die Karte nur für bis zu drei Kinder gültig.

Fast 240.000 Euro Defizit

Eine Kalkulation, mit welchen Mehreinnahmen durch die Erhöhung zu rechnen ist, hatte die Verwaltung nicht vorgenommen. Das Defizit des Freibades lag 2024 bei 237.600 Euro. Über die Saison 2025 soll es Informationen in der nächsten Hauptausschuss-Sitzung geben, kündigte Bürgermeister Tobias Paintner an.

