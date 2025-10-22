Aufwertung geplant: Jetzt soll es beim Grünenbacher Friedhof schnell gehen

Die Übernahme des Friedhofs neben der Kirche in Grünenbach durch die Kommune von der katholischen Kirche sowie die Neugestaltung im Anschluss beschäftigt Bürgermeister Markus Eugler und den Gemeinderat seit einiger Zeit. Nun aber soll alles viel schneller gehen als noch vor wenigen Monaten gedacht. Der Gemeinderat hat jetzt die Ausschreibung der Arbeiten beschlossen – und die sollen 2026 „in einem Rutsch“ erfolgen und nicht, wie auch schon angedacht, in sechs Bauabschnitten.
