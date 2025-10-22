Icon Menü
Friedhof Grünenbach im Westallgäu soll 2026 aufgewertet werden

Nach dem Tod

Aufwertung geplant: Jetzt soll es beim Grünenbacher Friedhof schnell gehen

Statt sechs Bauabschnitten plant die Gemeinde nun eine Gesamtmaßnahme. Und schon 2026 soll alles fertig sein. Das hat Folgen für ein anderes Vorhaben.
Von Olaf Winkler
    Schon im nächsten Jahr soll der Grünenbacher Friedhof mehr Grün erhalten.
    Schon im nächsten Jahr soll der Grünenbacher Friedhof mehr Grün erhalten. Foto: Olaf Winkler

    Die Übernahme des Friedhofs neben der Kirche in Grünenbach durch die Kommune von der katholischen Kirche sowie die Neugestaltung im Anschluss beschäftigt Bürgermeister Markus Eugler und den Gemeinderat seit einiger Zeit. Nun aber soll alles viel schneller gehen als noch vor wenigen Monaten gedacht. Der Gemeinderat hat jetzt die Ausschreibung der Arbeiten beschlossen – und die sollen 2026 „in einem Rutsch“ erfolgen und nicht, wie auch schon angedacht, in sechs Bauabschnitten.

