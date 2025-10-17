Gefährliche Körperverletzung? Drei Zeugen, vier verschiedene Aussagen

Was ist am 1. Mai diesen Jahres am frühen Abend in einer Gaststätte auf der Lindauer Insel geschehen? War es ein gezielter Wurf mit einem Glas und damit eine versuchte gefährliche Körperverletzung? Die Staatsanwaltschaft ging davon aus, so dass es nun vor dem Amtsgericht zur Verhandlung gegen eine 53-jährige Frau kam. Dort gab es am Ende vier verschiedene Aussagen zu der Tat.

Körperverletzung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Amtsgericht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gaststätte Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis