Glas auf Gäste in Lindau geworfen? 51-Jährige steht wegen gefährlicher Körperverletzung vor Gericht

Verhandlung vor dem Amtsgericht

Gefährliche Körperverletzung? Drei Zeugen, vier verschiedene Aussagen

Das Amtsgericht hatte zu entscheiden: Warf eine Frau in einer Gaststätte ein Glas gezielt auf andere Personen?
Von Olaf Winkler
    •
    •
    •
    Freigesprochen worden ist die Angeklagte bei einem Prozess vor dem Amtsgericht.
    Freigesprochen worden ist die Angeklagte bei einem Prozess vor dem Amtsgericht. Foto: Arne Dedert/dpa

    Was ist am 1. Mai diesen Jahres am frühen Abend in einer Gaststätte auf der Lindauer Insel geschehen? War es ein gezielter Wurf mit einem Glas und damit eine versuchte gefährliche Körperverletzung? Die Staatsanwaltschaft ging davon aus, so dass es nun vor dem Amtsgericht zur Verhandlung gegen eine 53-jährige Frau kam. Dort gab es am Ende vier verschiedene Aussagen zu der Tat.

