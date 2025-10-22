Drei Flüchtlinge aus Heimenkirch erzählen ihre Geschichte

Die dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen, die der Landkreis Lindau 2015 beschlossen hat, ist aus Sicht von Maria Lindl eine Erfolgsgeschichte. Sie leitet den seit zehn Jahren bestehenden Helferkreis in Heimenkirch und ist seit 2019 auch bei der Gemeinde für diese Aufgabe angestellt. Beim Jubiläumsfest berichteten drei Menschen über ihre Flucht und ihr Ankommen in Deutschland.
Zehn Jahre Helferkreis
