Helferkreis Heimenkirch unterstützt seit zehn Jahren geflüchtete Menschen

Zehn Jahre Helferkreis

Drei Flüchtlinge aus Heimenkirch erzählen ihre Geschichte

Der Helferkreis in Heimenkirch feiert sein zehnjähriges Bestehen. Dabei kommen vor allem Menschen zu Wort, die im Westallgäu eine neue Heimat gefunden haben.
Von Olaf Winkler
    Maria Lindl ist im Helferkreis von Heimenkirch aktiv, der geflüchtete Menschen unterstützt und vor zehn Jahren gegründet wurde.
    Maria Lindl ist im Helferkreis von Heimenkirch aktiv, der geflüchtete Menschen unterstützt und vor zehn Jahren gegründet wurde. Foto: Sebastian Willnow (dpa), Olaf Winkler

    Die dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen, die der Landkreis Lindau 2015 beschlossen hat, ist aus Sicht von Maria Lindl eine Erfolgsgeschichte. Sie leitet den seit zehn Jahren bestehenden Helferkreis in Heimenkirch und ist seit 2019 auch bei der Gemeinde für diese Aufgabe angestellt. Beim Jubiläumsfest berichteten drei Menschen über ihre Flucht und ihr Ankommen in Deutschland.

