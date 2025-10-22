Icon Menü
Jahreshauptversammlung des Kapellenvereins St. Wendelin, Kinberg, wählt neue Vorstandsmitglieder.

Scheidegg

Personalwechsel beim Kapellenverein

Jahreshauptversammlung des Kapellenvereins St. Wendelin, Kinberg, wählt neue Vorstandsmitglieder.
    Wechsel im Kapellenverein St. Wendelin, Kinberg: Robert Schmid übergab die Kassenführung an Johannes Seigerschmidt. Marion Prinz stellte sich nicht mehr zur Wahl, so wurde Ulrike Brög-Kurzemann Schriftführerin.

