Kabarett Frohgemut: Mit Handtasche und Hut

Die Pfarrgemeinde St.Gallus Scheidegg lud kürzlich zum Kabarett mit Handtasche und Hut ins Kurhaus in Scheidegg ein. Theresia Zettler, Gemeindereferentin aus Kempten St. Lorenz, bot ein humorvolles Programm mit Tiefgang und Leichtigkeit. Sie erzählte lustig aus dem Leben, „live und in Farbe“.

Pfarrgemeinderatsvorsitzende Sonja Häring begrüßte etwa 300 Besucher im Kurhaussaal, in dem die Farbe Rot vorherrschend war. Wer von den Besuchern ein rotes Kleidungsstück oder Accessoire trug, bekam am Eingang von den Mitgliedern des Pfarrgemeinderates ein Begrüßungsgetränk serviert.

Theresia Zettler erzählte von skurrilen Beobachtungen. Von früher und heute. Und von dem „was sagen da d‘Leit“. Die Besucher ließen sich von ihrer Lebensfreude und ihrem Humor anstecken. Vom Bauernhof zur Metzgereiverkäuferin, von dort direkt in die Kirche als Gemeindereferentin und weiter als psychologische Beraterin, Vortragsrednerin und jetzt Kabarettistin.

Es war ein sehr gelungener Abend, dessen teilweiser Erlös sozialen Zwecken zugutekommen wird. Der Pfarrgemeinderat Scheidegg hat beschlossen, den Erlös jeweils zur Hälfte dem Förderverein Seniorenbetreuung Scheidegg für das Bürgermobil und der Stiftung Valentina – Kraft für kleine Helden – in Wangen zukommen zu lassen.

Dieser Inhalt wurde von der Redaktion nicht bearbeitet Hier veröffentlichen wir Berichte, die uns Vereine, Schulen, Kindergärten und andere Organisationen über das Allgäuer Vereineportal eingereicht haben. Sie können sich mit selbst beigesteuerten Texten und Bildern öffentlichkeitswirksam präsentieren.

Wir achten zwar auf Fehler in diesen Inhalten. Wir verändern die Texte aber sonst nur in Ausnahmefällen. Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann – in der Zeitung und online. Mit dem neuen Angebot wollen wir Ihnen noch mehr Service bieten. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!