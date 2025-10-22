Am Dienstagabend (21. Oktober) ist es in Lindau zu einem kuriosen Unfall mit drei Bussen gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, standen zum Unfallzeitpunkt gegen 17.39 Uhr drei Linienbusse am Zentralen Umsteigepunkt in der Anheggerstraße hintereinander, als plötzlich der mittlere Bus unvermittelt los- und auf den vorderen Bus auffuhr.

Kurioser Busunfall in Lindau - ein Fahrgast im Krankenhaus

Der Fahrer des dritten Busses reagierte wiederum auf den vor ihm losfahrenden Bus. Er ging davon aus, dass sich alle Busse in Bewegung setzen würden, weil er nicht mitbekommen hatte, dass der vorderste noch stand. Entsprechend prallte er dann in das Heck des mittleren Busses.

Insgesamt wurden dabei drei Fahrgäste verletzt. Ein Fahrgast wurde mit einer Halswirbelsäulenverletzung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, zwei weitere Fahrgäste wurden im Gesicht und am Handgelenk verletzt.

Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Die Polizei ermittelt derzeit noch die genaue Unfallursache. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht abschließend beziffert werden, die Polizei geht aber von einer mittleren fünfstelligen Summe aus.

Zahlen, Daten, Fakten: Das ist Lindau am Bodensee

Einwohner : 25.845 (Stand: 31.12.2024)

Fläche : 33,06 Quadratkilometer

Lage : 401 Meter über dem Meeresspiegel

Landkreis : Lindau (Bodensee)

Bürgermeisterin : Claudia Alfons

Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in und um Lindau: Lindauer Hafen , Lindauer Insel, Bayerischer Löwe, Heidenmauer, Gerberschanze, Altstadt, Stadtbahnhof Lindau, Zeughaus

Bekannte Feste und Veranstaltungen in Lindau: Hafenweihnacht , Kinderfest

Homepage : www.lindau.de