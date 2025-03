Lindauer OB Claudia Alfons: „Mein Fall ist einfach immer noch sehr selten“

Frau Dr. Alfons, auch wenn es heute schon anders aussieht als vor 20 Jahren, sind Frauen in der Politik immer noch unterrepräsentiert. Wieso haben Sie sich 2020 dazu entschieden, als Oberbürgermeisterin zu kandidieren?

DR. CLAUDIA ALFONS: Im Grunde bin ich leider ein ganz klassisches Beispiel dafür, wie Frauen oft in die Politik kommen – nämlich, indem sie angesprochen werden. Jemand hat mich gefragt, ob ich nicht als Oberbürgermeisterin kandidieren wolle. Erst dadurch kam ich überhaupt auf diesen Gedanken. Aber ich war schon immer politisch interessiert. Ich dachte mir: Man kann sich nicht darüber ärgern, wie andere Politik machen, wenn man selbst nicht bereit ist, Verantwortung zu übernehmen.

Haben sie weibliche Vorbilder, die sie inspirieren?

ALFONS: Es gibt wirklich viele tolle Frauen in unterschiedlichen Bereichen. Das kann in der Politik, aber auch in Führungspositionen in der Wirtschaft, in der Kultur oder im ehrenamtlichen Bereich sein. Für mich gibt es jetzt nicht die eine Frau, aber ich finde es einfach immer wieder ermutigend wenn man andere Frauen in solchen Rollen sieht und sich dann doch immer wieder was abgucken kann. Ich glaube es war die Vorsitzende des deutschen Landfrauenverbandes, die auf einem Kongress gesagt hat: „Wer sich einsetzt, setzt sich auch aus.“ Das fand ich inspirierend.

Sie werden oft gefragt, wie sie denn Familie mit dem Job vereinbaren. Denken Sie sich manchmal „Meine männlichen Kollegen hätte man das jetzt nicht gefragt“?

ALFONS (LACHT): Klar, das ist glaube ich relativ weit bekannt, das Frauen diese Frage gestellt wird und Männern nicht. Ich kann das auch total verstehen, weil mein Fall einfach immer noch selten ist. Deutschlandweit werden zehn Prozent der Rathäuser von Frauen geleitet. Ich kann also das ehrliche Interesse daran, gerade auch für andere Frauen, total verstehen und finde es in Ordnung danach gefragt zu werden und darauf zu antworten. Ich habe zum Beispiel auch eine Bürgermeisterkollegin aus Vorarlberg, die vier Kinder hat. Ich finde sie ist ein gutes Vorbild für mich und wenn wir uns treffen, tauschen wir uns auch gern darüber aus.

Bei ihren ersten zwei Kindern sind sie nach der Geburt jeweils acht Wochen Mutterschutz gegangen. In wenigen Wochen erwarten sie ihr drittes Kind. Was haben Sie geplant?

ALFONS: Diesmal ist es tatsächlich so, dass ich nach zwei Wochen wieder die Amtsgeschäfte übernehmen will. Nach einer Verordnung des bayerischen Innenministeriums darf ich jedoch auf diesen Mutterschutz nicht verzichten. Das würde bedeuten, dass mein Stimmrecht für mindestens acht Wochen pausiert. Ich glaube, dass das tatsächlich eine Ungleichbehandlung von Männern und Frauen ist. Ich wurde direkt gewählt, ich möchte bei wichtigen Entscheidungen auch im Stadtrat mitstimmen können. Zumal die Abwesenheit meiner Stimme ja auch das Stimmverhältnis im Stadtrat verändert. Ich hatte auch schon Kontakt mit dem Innenminister, der war recht aufgeschlossen. Mal schauen, ob sich diese Regelung noch ändert.

Wann ist Ihnen besonders aufgefallen, dass sie eine von wenigen Frauen in ihrem Bereich sind?

ALFONS: Wirklich ist es mir erst im Amt aufgefallen. Als ich zum Beispiel zur Dienstbesprechung beim Landrat war, waren da nur männliche Bürgermeister hier aus dem Landkreis und der Landrat und seine Abteilungsleiter – ein ganzer Raum voller Männer. Später war ich dann bei einer Bürgermeisterinnenkonferenz, die von den Frauen der deutschen und österreichischen Bundespräsidenten ins Leben gerufen wurde. Das war direkt ein anderes Gefühl. Ich dachte mir: Ach, witzig – so muss es sich für meine männlichen Kollegen jeden Tag anfühlen. Ich mag Männer und arbeite gerne mit ihnen zusammen, aber in einem Raum voller Frauen ist die Atmosphäre einfach eine andere.

Und im Gegenteil: Gibt es Bereiche, in denen sie besondere Frauenpower wahrnehmen?

ALFONS: Ja, allein wenn ich an unseren Schulbereich denke. Wir haben ja viel jetzt mit den Schulen zu tun, weil wir in Lindau dringend investieren müssen. Wir haben fünf städtische Schulen in Lindau, die werden alle von Frauen geleitet. Wenn ich auch die Leistung der weiblichen Elternbeiräte sehe, zum Beispiel was die Mittagsbetreuung angeht, denke ich gleichzeitig: Richtig viel für die Schulen machen kann man auch gerade, wenn man sich für den Stadtrat aufstellen lässt. Man kann dann dort mitentscheiden, wieviel Geld investiert wird und was gemacht wird. Das ist eigentlich noch mal der größere Hebel oder zumindest auch ein ganz wichtiger Hebel. Ich fände es sehr gut, wenn noch mehr Frauen diesen Hebel für sich erkennen würden.

Wie begeistert man denn mehr Frauen für die Kommunalpolitik?

ALFONS: Die Schweiz hat zum Beispiel mit der Kampagne „Helvetia ruft!“ eine bundesweite „Wette“ abgeschlossen, um mehr Frauen in politische Gremien zu bringen. Eine Bürgermeisterkollegin und ich fanden das total gut. Unter dem Namen „Bavaria ruft!“ haben wir unsere eigene Initiative gestartet und konnten sogar Landtagspräsidentin Ilse Aigner als Schirmherrin dafür gewinnen. Jetzt sind wir schon mitten in der Planung und Vorbereitung. Zum Beispiel wollen wir möglichst viele Kommunen davon überzeugen, einen „Tag des offenen Rathauses“ zu veranstalten, bei dem sich Bürgermeisterinnen sowie Stadt- und Gemeinderätinnen vorstellen können. Die bayerischen Kommunalwahlen 2026 fallen ausgerechnet auf den Internationalen Frauentag – das passt einfach wie die Faust aufs Auge.

Haben Sie Tipps für Frauen, die sich gerne kommunalpolitisch engagieren wollen?

ALFONS: Ich würde sagen: Einfach mal reinschauen – so habe ich es damals auch gemacht. Stadtrats- und Ausschusssitzungen sind öffentlich, und auch die Stadträtinnen und Stadträte bei uns in Lindau sind alle sehr aufgeschlossen. Die Kontaktdaten findet man auf der Website der Stadt Lindau. Außerdem gibt es Ausbildungsangebote vom Gemeindetag und von politischen Stiftungen. Am besten steckt man einfach schon mal die Zehenspitzen ins kalte Wasser.

Zur Person Claudia Alfons kommt aus Lindau. Sie ist seit 2020 dort parteilose Oberbürgermeisterin und Kreisrätin. Die promovierte Juristin arbeitete zuvor als Rechtsanwältin, Staatsanwältin und Richterin. Sie ist verheiratet, Mutter von zwei Töchtern und erwartet bald ihr drittes Kind.