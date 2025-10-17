„Sonne“ in Heimenkirch: „Das Ende ist in Sicht“

Erst liefert der Lieferant das falsche Material, dann trägt ihn die ausführende Firma auf: Dieser Fauxpas ist kürzlich beim Verputzen der „Sonne“ in Heimenkirch passiert. Und deshalb war zwischenzeitlich nicht klar, ob die Fassade noch vor dem Winter fertig wird – und so kam die Frage auf, ob das Gerüst, das sie einhüllt, möglicherweise über den Winter stehen bleiben muss.

„Sonne“: Äußerste Schicht wird bald aufgetragen

In der Gemeinderatssitzung an diesem Montag gab Bürgermeister Markus Reichart nun eine Wasserstandsmeldung zu den Arbeiten ab, die voll im Gange sind: Demnach werde voraussichtlich in der kommenden Woche der „Edelkratzputz“ aufgetragen, also die äußerste von insgesamt drei Schichten. Aktuell werde die Haftspachtelung aufgetragen, die als Verbindungsschicht zur Gewebespachtelung dient.

„Das Ende ist in Sicht“, sagte der Rathauschef nun mit Blick auf das Millionenprojekt, bei dem in den vergangenen Jahren 19 Wohnungen und Raum für Gewerbe mitten in der Ortsmitte entstanden sind. Eine gute Witterung habe die Arbeiten zuletzt begünstigt, die seit Mitte September laufen.

Was, wenn das Wetter nicht mitgespielt hätte?

Hätten dauerhaft Temperaturen von unter fünf Grad geherrscht, wären sie vermutlich nicht so rasch vonstattengegangen. In schlimmsten Fall hätte das Gerüst abgebaut und im Frühjahr wieder aufgebaut werden müssen. Es stehenzulassen, wäre nach Ansicht von Reichart vor allem für die Bewohner unzumutbar gewesen.