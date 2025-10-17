Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Der Westallgäuer
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Weiler
Icon Pfeil nach unten

Putz-Fauxpas an Sonne Heimenkirch: Ende ist laut Bürgermeister in Sicht

Nach Verputz-Panne

„Sonne“ in Heimenkirch: „Das Ende ist in Sicht“

Bürgermeister Markus Reichart nennt beim Projekt Sonne nach der jüngsten Panne beim Verputzen die nächsten Schritte. Wird vor Winter alles fertig?
Von Lukas Huber
    • |
    • |
    • |
    Längst wohnen Menschen in früheren Gasthof "Sonne" in Heimenkirch. Doch weil beim Verputzen ein Fehler passiert ist, steht dort aktuell noch ein Gerüst.
    Längst wohnen Menschen in früheren Gasthof "Sonne" in Heimenkirch. Doch weil beim Verputzen ein Fehler passiert ist, steht dort aktuell noch ein Gerüst. Foto: Lukas Huber

    Erst liefert der Lieferant das falsche Material, dann trägt ihn die ausführende Firma auf: Dieser Fauxpas ist kürzlich beim Verputzen der „Sonne“ in Heimenkirch passiert. Und deshalb war zwischenzeitlich nicht klar, ob die Fassade noch vor dem Winter fertig wird – und so kam die Frage auf, ob das Gerüst, das sie einhüllt, möglicherweise über den Winter stehen bleiben muss.

    „Sonne“: Äußerste Schicht wird bald aufgetragen

    In der Gemeinderatssitzung an diesem Montag gab Bürgermeister Markus Reichart nun eine Wasserstandsmeldung zu den Arbeiten ab, die voll im Gange sind: Demnach werde voraussichtlich in der kommenden Woche der „Edelkratzputz“ aufgetragen, also die äußerste von insgesamt drei Schichten. Aktuell werde die Haftspachtelung aufgetragen, die als Verbindungsschicht zur Gewebespachtelung dient.

    „Das Ende ist in Sicht“, sagte der Rathauschef nun mit Blick auf das Millionenprojekt, bei dem in den vergangenen Jahren 19 Wohnungen und Raum für Gewerbe mitten in der Ortsmitte entstanden sind. Eine gute Witterung habe die Arbeiten zuletzt begünstigt, die seit Mitte September laufen.

    Was, wenn das Wetter nicht mitgespielt hätte?

    Hätten dauerhaft Temperaturen von unter fünf Grad geherrscht, wären sie vermutlich nicht so rasch vonstattengegangen. In schlimmsten Fall hätte das Gerüst abgebaut und im Frühjahr wieder aufgebaut werden müssen. Es stehenzulassen, wäre nach Ansicht von Reichart vor allem für die Bewohner unzumutbar gewesen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden