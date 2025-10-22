Öffnungszeiten, Aktionen, Parken: Das müssen Besucher zum Simon- und Judamarkt in Lindenberg wissen

Gebrannte Mandeln und Zuckerwatte, Autoscooter und Kinderkarussell: In Lindenberg findet an diesem Wochenende wieder der traditionelle Simon- und Judamarkt statt.. Was die Besucher wissen müssen.

Bunte Fahrgeschäfte warten beim Rummel in der Kiesgrube

Wann findet der Simon- und Judamarkt 2025 in Lindenberg statt?

Die Veranstaltung findet vom 24. bis 27. Oktober in Lindenberg statt.

Der Rummel in der Kiesgrube mit seinen Fahrgeschäften und bunten Vergnügungsbuden ist an allen vier Tagen (Öffnungszeiten: Freitag von 14 bis 21 Uhr, Samstag bis Montag jeweils von 11 bis 21 Uhr)

Zusätzlich werden am Sonntag und Montag rund 40 Fieranten erwartet, die rund um die Aureliuskirche unter anderem Textilien, Haushaltswarten und Süßigkeiten verkaufen (Öffnungszeiten: Sonntag und Montag von 9 bis 18 Uhr).

Welches spezielle Angebot gibt es für Kinder?

Zur Eröffnung am Freitag um 14 Uhr gibt es einen kleinen Umzug vom Stadtplatz zum Rummel mit Bürgermeister Eric Ballerstedt und Hutkönigin Nicole Schmitz-Bernt. Für beide ist es der letzte Simon- und Judamarkt in der jeweiligen Funktion. Ihre Amtszeiten enden im Mai 2026. Die bei der Eröffnung anwesenden Kinder erhalten Chips für Freifahrten.

Wenn das Wetter mitspielt, findet am Samstag zudem von 14 bis 17 Uhr in der Sandstraße ein kleiner Kinderflohmarkt statt, bei dem die Mädchen und Buben ihre Spielsachen verkaufen können. Die Standplätze sind kostenfrei. Es gibt aber nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen.

Verkaufsoffener Sonntag in Lindenberg am 26. Oktober

Was ist beim verkaufsoffenen Sonntag geboten?

Die Einzelhändler öffnen am Sonntag von 12 bis 17 Uhr unter dem Motto „Herbstlich willkommen“ ihre Geschäfte. Es gibt diverse Angebote und Aktionen. Zu ihrem 50-jährigen Bestehen verlost die Leistungsgemeinschaft (LG) ein Auto. Der VW Polo wird beim verkaufsoffenen Sonntag in der Stadt zu sehen sein – samt Verkaufsstand für die Lose. Insgesamt gibt es 4000 Lose und weitere Preise. Die Aktion läuft auch noch in den Folgewochen, der Gewinner wird am 7. Januar ermittelt.

Wo können die Besucher parken?

Die Innenstadt ist am Sonntag für den Autoverkehr gesperrt. Die Stadt empfiehlt die Tiefgarage in der Schillerstraße (P3), die an diesem Tag bis 19 Uhr kostenlos geöffnet ist.

Welchen Hintergrund hat der Simon- und Judamarkt eigentlich?

Der Simon- und Judamarkt gehört zu den traditionsreichsten Märkten im Allgäu. Lindenberg hat 1784 das Marktrecht verliehen bekommen. Seitdem findet er jedes Jahr um den 28. Oktober statt. Das ist der gemeinsame Gedenktag der beiden Apostel Simon und Judas, denen der Markt gewidmet ist. Ursprünglich diente er vor allem den Bauern und Händlern in der Region dazu, ihre Waren zu tauschen oder vor dem Winter ihre Vorräte aufzufüllen.