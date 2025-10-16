Trotz emotionaler Äußerungen: Gemeinderat schafft Baufläche für Seniorenwohnprojekt

Nach der Erweiterung der Kindertagesstätte und der Erneuerung an der Grundschule richtet die Gemeinde Oberreute den Fokus auf die ältere Gesellschaft: Auf einer Wiese hinter Dorfmarkt und Kita – also westlich der Ortsmitte – plant sie ein Seniorenwohnprojekts mit einer Fläche von 4000 Quadratmetern. Der Gemeinderat hat dafür nun eine Einbeziehungssatzung beschlossen. Sie macht die Fläche, auf welcher der Komplex geplant ist, vom planerischen Außen- zum Innenbereich – und damit zum Bauland.

Redaktion Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oberreute Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stefan Schneider Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis