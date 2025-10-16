Icon Menü
Seniorenwohnen im Allgäu: Oberreute schafft Baufläche für Seniorenwohnungen

Altersgerechtes Wohnen im Allgäu

Trotz emotionaler Äußerungen: Gemeinderat schafft Baufläche für Seniorenwohnprojekt

In Oberreute soll ein Domizil für ältere Menschen entstehen. Der Bürgermeister verspricht, die Bevölkerung in die Planung einzubeziehen. Wen er kritisiert.
    Hinter dem Dorfmarkt und der Kita in Oberreute soll auf einer Wiese ein Seniorenwohnprojekt entstehen. default
    Hinter dem Dorfmarkt und der Kita in Oberreute soll auf einer Wiese ein Seniorenwohnprojekt entstehen. default Foto: Stefan Schneider (Archivfoto)

    Nach der Erweiterung der Kindertagesstätte und der Erneuerung an der Grundschule richtet die Gemeinde Oberreute den Fokus auf die ältere Gesellschaft: Auf einer Wiese hinter Dorfmarkt und Kita – also westlich der Ortsmitte – plant sie ein Seniorenwohnprojekts mit einer Fläche von 4000 Quadratmetern. Der Gemeinderat hat dafür nun eine Einbeziehungssatzung beschlossen. Sie macht die Fläche, auf welcher der Komplex geplant ist, vom planerischen Außen- zum Innenbereich – und damit zum Bauland.

