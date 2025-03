14. Sieg im 15. Spiel: SV Eglofs feiert vorzeitige Meisterschaft in der Landesliga

Es ist vollbracht: Die Volleyballerinnen des SV Eglofs haben sich vorzeitig die Meisterschaft in der Landesliga 3 geholt – und damit auch den sofortigen Wiederaufstieg in die Verbandsliga Württemberg geschafft.

SV Eglofs steigt in die Verbandsliga auf

Am vorletzten Spieltag gewann die Mannschaft von Trainer Matthias Raschka das Spitzenspiel beim Tabellenzweiten TG Biberach III mit 3:0 (25:22, 25:21, 25:9). Die ersten beiden Sätze waren dabei ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Eglofs war zwar gut im Spiel, konnte sich aber zunächst nie entscheidend absetzen. Letztlich setzen sich die Gäste durch druckvolle Angriffe und eine guten Block-Abwehr-Arbeit durch. Im dritten Satz erzeugten die Argenbühlerinnen dann so viel Druck, dass sie Biberach immer häufiger zu Fehlern zwangen.

Mit 14 Siegen in 15 Spielen (davon achtmal 3:0) sowie einem Satzverhältnis von 42:10 gelang die Meisterschaft letztlich souverän. Der letzten Spieltag am 23. März bei der SG Ostalb II wird damit nur noch zum Schaulaufen. Den letzten Aufstieg in der Saison 2022/23 hatten die Grün-Gelben ähnlich souverän geschafft.

SV Eglofs II spielt in der Bezirksliga gegen den Abstieg

Die Zweite Mannschaft hat im Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksliga 5 einen wichtigen Doppelsieg gefeiert. Das Team von Carina Müller gewann zuhause mit 3:1 (25:19, 26:24, 23:25, 25:22) gegen den VfB Friedrichshafen II und mit 3:0 (25:10, 25:11, 25:11) gegen die TG Bad Waldsee II. Unter anderem starke Aufschlagserien von Steffi Nowak, Julia Bühler und Annika Rimmele waren dabei entscheidend. Der Tabellensechste hat nun zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.