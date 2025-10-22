Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Der Westallgäuer
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Weiler
Icon Pfeil nach unten

Tatort Münster und „Das Sams“: Schauspielerin Christine Urspruch im Interview über das Allgäu

Sie spielt „Alberich“ neben Jan-Josef Liefers

Christine Urspruch im Interview: Wieso sich der „Tatort“-Star das Allgäu als Heimat ausgesucht hat

Tatort-Star Christine Urspruch tritt in ihrer Wahlheimat Wangen auf. Wieso fühlt sie sich im Allgäu wohl? Diese und andere Fragen beantwortet sie im Interview.
Von Lukas Huber
    • |
    • |
    • |
    • |
    Christine Urspruch lebt in Wangen, wo sie in der Vergangenheit immer wieder aufgetreten ist, etwa bei der Eröffnung der Landesgartenschau (links). Bekannt ist dieSchauspielerin vor allem durch ihre Titelrolle in "Das Sams" (oben rechts) und aus dem Tatort, in dem sie neben Jan-Josef Liefers eine Gerichtsmedizinerin spielt.
    Christine Urspruch lebt in Wangen, wo sie in der Vergangenheit immer wieder aufgetreten ist, etwa bei der Eröffnung der Landesgartenschau (links). Bekannt ist dieSchauspielerin vor allem durch ihre Titelrolle in "Das Sams" (oben rechts) und aus dem Tatort, in dem sie neben Jan-Josef Liefers eine Gerichtsmedizinerin spielt. Foto: Felix Kästle (dpa), weltkino Filmverleih (dpa), Thomas Kost (dpa), Collage: az

    Frau Urspruch, die Stadt bezeichnet Sie als „Wangens prominenteste Mitbürgerin“. Ist Ihnen das bewusst – und wie erleben Sie das, wenn Sie sich hier in der Öffentlichkeit bewegen?
    CHRISTINE URSPRUCH: Am liebsten gehe ich privat ungeschminkt aus dem Haus und genieße es, einfach nur ich sein zu können. Ich werde oft angesprochen und viele wollen ein Selfie. Das gehört zum Alltag dazu. Die Begegnungen sind immer sehr freundlich und fröhlich, selten übergriffig. Wenn ich mit unserem Oberbürgermeister Michael Lang durch die Stadt schlendere, schaffen wir es nicht zum verabredeten Kaffee, weil wir immer angesprochen werden und ein Pläuschchen halten.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden