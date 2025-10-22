Christine Urspruch im Interview: Wieso sich der „Tatort“-Star das Allgäu als Heimat ausgesucht hat

Frau Urspruch, die Stadt bezeichnet Sie als „Wangens prominenteste Mitbürgerin“. Ist Ihnen das bewusst – und wie erleben Sie das, wenn Sie sich hier in der Öffentlichkeit bewegen?
CHRISTINE URSPRUCH: Am liebsten gehe ich privat ungeschminkt aus dem Haus und genieße es, einfach nur ich sein zu können. Ich werde oft angesprochen und viele wollen ein Selfie. Das gehört zum Alltag dazu. Die Begegnungen sind immer sehr freundlich und fröhlich, selten übergriffig. Wenn ich mit unserem Oberbürgermeister Michael Lang durch die Stadt schlendere, schaffen wir es nicht zum verabredeten Kaffee, weil wir immer angesprochen werden und ein Pläuschchen halten.
Sie spielt „Alberich“ neben Jan-Josef Liefers
