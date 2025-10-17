Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Der Westallgäuer
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Weiler
Icon Pfeil nach unten

Termin steht: Bahnübergang an wichtiger Bahnstrecke im Allgäu wird 2026 modernisiert

Bislang musste man Hebel drücken

Dieser Bahnübergang im Allgäu wird bald modernisiert

Wer die Schranke queren will, muss oft lange warten. Das soll sich in Zukunft ändern: Der Bürgermeister hat nun den Termin für die Arbeiten angekündigt.
Von Lukas Huber
    • |
    • |
    • |
    Am Bahnübergang in Riedhirsch müssen Verkehrsteilnehmer häufig lange Warten. Das soll sich künftig ändern.
    Am Bahnübergang in Riedhirsch müssen Verkehrsteilnehmer häufig lange Warten. Das soll sich künftig ändern. Foto: Lukas Huber

    Nun scheint es absehbar, bis der Bahnübergang nördlich des Heimenkircher Ortsteils Riedhirsch ertüchtigt wird. Wie Bürgermeister Markus Reichart dem Gemeinderat in dieser Woche mitgeteilt hat, plant die Deutsche Bahn die Maßnahme im kommenden Spätjahr. Sie habe eine „Ausführungssperrpause“ in der Zeit vom 26. bis 29. November 2026 angekündigt, erklärt Reichart.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden