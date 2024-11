Das erwartet Besucher auf dem Heimenkircher Adventsmarkt 2024

Passend zum ersten Advent kommt auch immer mehr Weihnachtsstimmung ins Westallgäu. Dazu finden neben dem Weihnachtsmarkt in Lindenberg auch in kleineren Westallgäuer Dörfern Weihnachtsmärkte statt. So veranstaltet der DorfAktionskreis HEIMenkirch (DAHEIM) am Samstag, den 30. November, einen Adventsmarkt in der Ortsmitte. Hier alle Infos.

Steckbrief: Der Heimenkircher Weihnachtsmarkt 2024

Termin : 30. November 2024 von 14:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Ort: Dorfmitte in 88178 Heimenkirch

Veranstalter : DorfAktionskreis HEIMenkirch (DAHEIM)

Öffnungszeiten: Wann findet der Heimenkircher Adventsmarkt 2024 statt?

Der Weihnachtsmarkt in Heimenkirch (Landkreis Lindau) findet traditionell am Tag vor dem ersten Advent statt. 2024 ist das also am Samstag, 30. November. Hier die Öffnungszeiten:

Samstag, 30. November : von 14 bis 20 Uhr

Wo findet der Adventsmarkt in Heimenkirch 2024 statt?

Vor Corona fand der Adventsmarkt rund um das Alten- und Pflegeheim Fink in der Sonnenhalde in Heimenkirch statt. Seit 2022 stehen die Marktstände in der Ortsmitte im Bereich der Schule und der Alten Turnhalle. Auch 2024 ist der Adventsmarkt wieder in der Dorfmitte vom Markt Heimenkirch geplant.

Was steht beim Weihnachtsmarkt in Heimenkirch auf dem Programm?

Beim Heimenkircher Adventsmarkt in der Ortsmitte bieten örtliche Vereine Waren und verschiedene Essensangebote an mehreren Marktständen an. Es gibt unter anderem Glühwein, Bratwurst, Pommes und viele Leckereien. Aber auch Weihnachtsdeko und Geschenke wie beispielsweise Adventskränze oder Misteln werden angeboten. Für Kinder gibt es zudem ein eigenes, kostenloses Programm. Traditionell stattet auch der Nikolaus dem Adventsmarkt einen Besuch ab.

Beim Adventsmarkt in Heimenkirch bieten mehrere Händler ihre Waren an. Foto: Florian Wolf (Archivbild)

Wie komme ich mit dem ÖPNV zum Weihnachtsmarkt nach Heimenkirch?

Dank des Bahnhofs in der Ortsmitte von Heimenkirch können Weihnachtsmarkt-Besucher direkt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Eine Anreise mit dem Zug ( Fahrplanauskunft bei der Deutschen Bahn hier ) oder mit dem Bus ist möglich. ( Auskunft beim Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund hier ).

Wer veranstaltet den Adventsmarkt in Heimenkirch?

Veranstalter des Heimenkircher Adventsmarkts ist der DorfAktionskreis HEIMenkirch (DAHEIM).

Der DorfAktionskreis HEIMenkirch (DAHEIM) veranstaltet jährlich den Adventsmarkt in Heimenkirch. 2024 findet der Weihnachtsmarkt am 30. November statt. Foto: Maria Kempter (Archivbild)

Weihnachtsmärkte 2024 im Allgäu

In der Adventszeit locken wieder viele Weihnachtsmärkte Besucherinnen und Besucher in die Region. Hier gibt es eine praktische Übersicht über die Advents- und Weihnachtsmärkte im Allgäu 2024.