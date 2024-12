Das ist einer der schönsten Weihnachtsmärkte am Bodensee

Die Hafenweihnacht auf der Lindau-Insel am Bodensee gehört mit Sicherheit zu den schönsten Weihnachtsmärkten im Allgäu. Öffnungszeiten, Programm und Parkplätze: Hier finden Sie alle Informationen zum Weihnachtsmarkt in Lindau 2024.

Wann ist der Weihnachtsmarkt in Lindau 2024?

Der Weihnachtsmarkt in Lindau 2024 geht dieses Jahr von Donnerstag, 28. November, bis Sonntag, 22. Dezember. Die Buden des Weihnachtsmarkts befinden sich direkt an der Hafenpromenade auf der Lindau-Insel.

Wann ist die Hafenweihnacht in Lindau 2024 geöffnet?

Die Lindauer Hafenweihnacht 2024 hat immer von Donnerstag bis Sonntag von jeweils 11 bis 21 Uhr geöffnet.

Wo ist der schönste Weihnachtsmarkt am Bodensee?

Die Lindauer Hafenweihnacht gehört zu den schönsten Weihnachtsmärkten am Bodensee und im Allgäu. Die Weihnachtsmarktbuden stehen direkt am Hafen mit Blick auf die Lindauer Sehenswürdigkeiten: den Leuchtturm, den bayerischen Löwen oder den Mangturm. Hier finden Sie Fotos aus dem letzten Jahr:

Weitere Weihnachtsmärkte und Christkindlesmärkte am Bodensee gibt es zum Beispiel in

Bregenz (15.11. bis 23.12.)

Kostanz (28.11. bis 23.12.)

Friedrichshafen (29.11. bis 22.12.)

Markdorf (6.12. bis 8.12.)

Weihnachtsmarkt Lindau 2024: Wo kann man parken?

Für Weihnachtsmarkt-Besucher gibt es in Lindau mehrere meist kostenpflichtige Parkplätze. Es wird empfohlen, nicht direkt auf der Insel zu parken und stattdessen die Park-and-Ride-Möglichkeiten zu nutzen. Hierfür bieten sich beispielsweise die Parkplätze P1 (Blauwiese und P2 (Ehemaliger Bahnhof) an. Von dort aus fährt der Stadtbus alle 30 Minuten auf die Lindauer Insel. Einen Überblick über die Parkplätze in Lindau finden Sie hier.

Wie komme ich mit Bus und Bahn zur Lindauer Hafenweihnacht?

Der Stadtbus hält neben dem Bahnhof auf der Lindauer Insel, man steigt also am Hafen direkt vor den Toren des Weihnachtsmarktes aus. Wer lieber mit dem Zug anreist, fährt bis zur Station "Lindau Insel". Dafür wählt man entweder eine Verbindung nach Lindau-Reutin und steigt dort um. Es gibt aber auch Verbindungen von Buchloe oder Memmingen aus, mit denen man ohne Umstieg zum Weihnachtsmarkt in Lindau gelangt.

Schifffahrten und Anreise mit dem Schiff zur Lindauer Hafenweihnacht

Ein Highlight bei der Lindauer Hafenweihnacht sind wohl die Schifffahrten auf dem Bodensee. Es gibt jeweils eine längere und eine kürzere Rundfahrt auf dem Bodensee. Ab Rohrschach (Schweiz) und ab Bregenz (Österreich) gibt es auch die Möglichkeit, mit dem Schiff an- und abzureisen.

Das Weihnachtsschiff pendelt zwischen dem Hafen Bregenz in Lindau von 29. November bis 22. Dezember hin und her. An Bord gibt es eine Krippenausstellung, eine Modelleisenbahn und einen märchenhaften Winterwald zu entdecken. Weitere Informationen zu den Fahrzeiten und der Buchung finden Sie hier.

Vom Hafen Rohrschach und wieder zurück fährt das Schiff immer samstags und sonntags im Zeitraum vom 30. November bis 22. Dezember. Mehr Informationen und Möglichkeiten zur Buchung finden Sie hier.

Programm bei der Hafenweihnacht in Lindau 2024

Das genaue Programm für die Lindauer Hafenweihnacht 2024 wurde noch nicht veröffentlicht (Stand: 17. Oktober 2024). Der Weihnachtsmarkt startet wie jedes Jahr am Donnerstag, 28. November, mit einer feierlichen Eröffnung.

Ein weiteres Programm-Highlight ist das Nikolaus-Schwimmen, das traditionell am Samstag nach Nikolaus von der Wasserwacht Lindau ausgerichtet wird. Dieses Jahr fällt der Termin auf den 7.12.2024. Voraussichtlich um 13 Uhr springen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Bodensee und schwimmen von der Slipanlage des Lindauer Seglerclubs, vorbei am Römerbad, entlang der Löwenmole und schließlich in den Lindauer Hafen. Das Wasser hat zu dieser Jahreszeit in der Regel eine Temperatur von 5 bis 7 Grad. Die meisten tragen beim Nikolausschwimmen einen Neoprenanzug, doch es gibt auch immer wieder Extremsportler, die sich nur in Badehose oder Badeanzug ins Wasser wagen.

Zum Abschluss des Weihnachtsmarkts in Lindau gibt es wie jedes Jahr ein festliches Turmblasen. Musikkapellen, Bläsergruppen und Alphörner spielen abwechselnd an mehreren Standorten auf der Lindau-Insel - zum Beispiel am Mangturm, am Balkon des Hotel Reutemann oder auf der Terrasse des Lindauer Hofes. Danach treffen sie sich auf der Bühne und spielen dort gemeinsam ein Stück.