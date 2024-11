Das ist dieses Jahr beim Adventsmarkt in Lindenberg im Allgäu geboten

Die Weihnachtsmarkt-Saison im Allgäu hat begonnen. In den nächsten Wochen finden viele kleinere und große Weihnachtsmärkte in der Region statt. Hier finden Sie alle Informationen zum Adventsmarkt in Lindenberg im Westallgäu.

Steckbrief: Der Weihnachtsmarkt Lindenberg 2024 auf einen Blick

Name: Adventsmarkt Lindenberg

Ort: 88161 Lindenberg, Stadtplatz

Termin: 07.12.2024

Umfang: Marktstände und Musik

Wann ist Weihnachtsmarkt in Lindenberg 2024?

Am zweiten Adventssamstag, 7. Dezember, ist Weihnachtsmarkt in Lindenberg. Die Buden befinden sich auf dem Stadtplatz in der Innenstadt und haben von 12 bis 20 Uhr geöffnet.

Der Adventsmarkt in Lindenberg im Allgäu ist nicht zu verwechseln mit dem Lindenberger Weihnachtsmarkt bei Buchloe.

Was ist beim Weihnachtsmarkt in Lindenberg geboten?

Auf dem Adventsmarkt in Lindenberg 2024 gibt es dieses Jahr rund 30 Marktstände von Vereinen, sozialen Einrichtungen sowie gewerblichen Anbietern. Neben weihnachtlichen Dekorationsartikeln und Geschenken gibt es an den Ständen auch Glühwein, Kinderpunsch und verschiedene Speisen.

