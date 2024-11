So schön wird der Wangener Adventsmarkt mit Weihnachtspyramide

Beim Weihnachtsmarkt in Wangen im Allgäu 2024 präsentieren knapp 50 Aussteller ihre Waren in der Altstadt. Neu in diesem Jahr ist die Weihnachtspyramide an der Eselmühle. Sie wird vom Lionsclub Wangen Isny gestiftet und von Stoffels im Stadtbräu betrieben. In diesem Artikel erfahren Sie alles rund um den Wangener Weihnachtsmarkt 2024 - ein Überblick:

Steckbrief: Weihnachtsmarkt in Wangen 2024

Name : Wangener Weihnachtsmarkt

Ort : 88239 Wangen im Allgäu, Marktplatz, Postplatz, Herrenstraße und Paradiesstraße in der Altstadt

Termine : 30.11., 7.12., 14.12., 15.12. und 21.12.2024

Umfang : 50 Marktstände, Live-Musik, Krippe, Kinderprogramm mit Karussell, Nikolaus

Wann ist Weihnachtsmarkt 2024 in Wangen?

Der Wangener Weihnachtsmarkt findet traditionell an den vier Adventssamstagen statt. Und zwar im Bereich am Marktplatz, an der Spitalstraße bis hin zum Postplatz und an die Eselmühle. Die Öffnungszeiten:

Samstag, 30. November 2024 von 10 bis 20 Uhr

Samstag, 7. Dezember 2024 von 10 bis 20 Uhr

Samstag, 14. Dezember 2024 von 10 bis 20 Uhr

Sonntag, 15. Dezember 2024 von 12 bis 17 Uhr

Samstag, 21. Dezember 2024 von 10 bis 20 Uhr

Was gibt es 2024 Neues beim Wangener Weihnachtsmarkt?

Eine Weihnachtspyramide, die der Lionsclub Wangen Isny gestiftet hat, soll beim Adventsmarkt in Wangen neu an der sogenannten Eselmühle stehen. Betrieben wird sie nach Angaben des Veranstalters von Stoffels im Stadtbräu.

Was steht beim Weihnachtsmarkt in Wangen auf dem Programm?

Beim Wangener Weihnachtsmarkt gibt es knapp 50 Aussteller und ein buntes Programm. Auf der Bühne auf dem Marktplatz treffen sich Musikerinnen und Musiker aus der Region. um mit Musik Adventsstimmung in der Altstadt zu verbreiten. Zu hören sind auch ein Schulchor und am ersten Adventssamstag ein Chor aus der Partnerstadt Prato (Italien).

Zudem steht eine Krippe über die Adventszeit am Postplatz in Wangen. Laut Veranstalter wollen sich die Märkte 2024 „luftiger“ präsentieren mit mehr Platz zum Bummeln, Schauen und Verweilen. Die neugewonnene freie Fläche, vor allem am Marktplatz, soll Raum schaffen für jene, die den Weihnachtsmarkt als Treffpunkt nutzen wollen. "Gleichzeitig erlaubt es, auch Stände in der Spitalstraße aufzustellen, die bislang nicht von den Adventsmärkten profitieren konnte", heißt es. Auf diese Weise werde das Marktgeschehen auf dem Postplatz an die Eselmühle angebunden.

Gibt es beim Weihnachtsmarkt auch ein Kinderprogramm?

Die Weihnachtsmarktbesucher können sich auch 2024 auf Attraktionen für Kinder und Familien freuen: Am ersten und zweiten Adventssamstag dreht sich das nostalgische Kinderkarussell auf dem Postplatz. Hier sind die sogenannten Wangener Punkte gefragt: Eine Runde auf dem Karussell kostet 2 Euro oder 100 Punkte.

Wann kommt der Nikolaus in Wangen im Allgäu?

Der Nikolaus kommt traditionell am ersten Adventssamstag zum Wangener Weihnachtsmarkt - 2024 also am Samstag, 30. November. Er zieht ab 16 Uhr durch die Straßen und über die Plätze - und verteilt Geschenke an die Kinder. Am Tag darauf kommt der Nikolaus in der Regel ebenfalls um 16 Uhr an die Weihnachtspyramide an der Eselmühle.

Wo können Autofahrer in Wangen parken?

Besucherinnen und Besucher, die mit dem Auto nach Wangen fahren, können nach Angaben der Stadtverwaltung kostenlos am Südring (P 18), am Schießstattweg (P 12), am Danneckerweg (9 19) und an den Park & Ride-Plätzen an der Zeppelinstraße parken. Die anderen Parkplätze sind gebührenpflichtig und unterteilen sich in Parkzone 1 und Parkzone 2 - und zwar montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr. Bezahlt werden kann entweder per Parkschein am Parkscheinautomat oder per Handy.

Wie komme ich zum Weihnachtsmarkt nach Wangen?

Der Bahnhof in Wangen liegt an der Zugstrecke München-Memmingen-Lindau und Ulm-Aulendorf-Ravensburg-Friedrichshafen (Reiseauskunft bei der Deutschen Bahn hier). Besucherinnen und Besucher können auch mit dem Bus anreisen (Fahrplanauskunft beim Bodensee-Oberschwaben Verkehrsbund Bodo hier). Zudem ist Wangen an das Flixbus-Fernbusnetz angeschlossen.

Wo kann ich in Wangen übernachten?

Weihnachtsmarkt-Besucher können in Wangen und seinen Ortschaften Deuchelried, Karsee, Leupolz, Neuravensburg, Niederwangen und Schomburg übernachten. Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt die Tourist Information Wangen im Allgäu unter Telefon +497522/74211 oder per E-Mail.

Wer veranstaltet den Wangener Weihnachtsmarkt?

Veranstalter des Weihnachtsmarkts in Wangen ist die Leistungsgemeinschaft Handel und Gewerbe Wangen.

