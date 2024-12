Diese Aktionen sind dieses Jahr im Advent in der Marktgemeinde Weiler-Simmerberg geplant

In der Adventszeit gibt es auch in der Marktgemeinde Weiler-Simmerberg einige vorweihnachtliche Aktionen. So locken zum Beispiel zwei Weihnachtsmärkte in Simmerberg (30. November) und Weiler (8. Dezember) zum gemütlichen Stelldichein. Hinzu kommen noch schauriges Brauchtum von den Klausen- und Bärbelevereinen.

Hier finden Sie alle Informationen zu den Veranstaltungen.

Das ist der Weihnachtsmarkt in Simmerberg

Der Simmerberger Weihnachtsmarkt steigt am Sonntag, 1. Dezember, auf dem Dorfplatz. Er beginnt um 11 Uhr und endet gegen 18 Uhr. Veranstalter ist die Feuerwehr, die ein gemütliches Beisammensein verspricht.

Neben verschiedenen Speisen und Getränken können Besucher auch Handgemachtes kaufen. So gibt es etwa Schmuck aus echten Blüten, Adventskränze und andere Weihnachtsdekoration, Gestricktes, Gehäkeltes und mehr.

Was bietet der Weihnachtsmarkt in Weiler

Beim Weihnachtsmarkt der DAV-Sektion Weiler gibt es am Sonntag, 8. Dezember, 10 bis 18 Uhr, „Verkaufsstände rund den malerischen Kirchplatz“, wie es in der Ankündigung heißt. Von der Bratwurst über Veggieburger bis hin zu Süßspeisen wie Crêpes oder Apfelküchle ist einiges geboten. Im Kornhaus nebenan gibt es neuerdings eine Kaffeestube mit Kuchen, Plätzchenverkauf und DAV-Infostand. Um 14 Uhr kündigt sich der Nikolaus an.

Ein Programm für Groß und Klein bietet sich zudem im Kornhausforum: Los geht es um 11 Uhr mit einem Mitmachmärchen. Danach geht es weiter mit Adventskalendergeschichten (13 Uhr) und Frau Holles Märchengarten (16 Uhr).

Was der Klausen- und Bärbeleverein Westallgäu in Weiler noch vorhat

Los geht es am Mittwoch, 4. Dezember, mit dem Bärbeletreiben auf dem Kirchplatz in Weiler. Das sind Frauen in Fetzengewändern und Masken aus Flechten, Moos und ähnlichen Naturmaterialien. Sie treffen gegen 18 Uhr ein. Es gibt einen Glühweinstand, wo auch Hot Aperol verkauft wird. Dieser öffnet zur gleichen Zeit am Donnerstag, 5. Dezember, und am Freitag, 6. Dezember zum Klausentreiben.

In Weiler-Simmerberg sind auch im Dezember 2024 Veranstaltungen der Klausen- und Bärbelevereine geplant. Foto: Lukas Huber (Archiv)

Das plant der Klausen- und Bärbeleverein Simmerberg

Die schaurigen Gestalten des Vereins aus dem Ortsteil machen am Donnerstag, 5. Dezember, Hausbesuche. Am Abend darauf ist dann auf dem Dorfplatz das Klausentreiben geplant. Es beginnt um 17 Uhr. Die Veranstaltung ist bewirtet.

