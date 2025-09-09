Icon Menü
Westallgäuer Pennymarkt Weiler schließt für Umbau: Alternative Einkaufsmöglichkeiten während der Schließung

Kunden müssen ausweichen

Einziger Penny-Markt im Westallgäu kündigt Schließung an: Wie lange Kunden ausweichen müssen

Der Discounter kündigt Umbauarbeiten in einer Filiale im Allgäu an. Was das für Kunden aus dem Landkreis Lindau bedeutet – und wohin sie ausweichen können.
Von Lukas Huber
    • |
    • |
    • |
    Bis Oktober hat der einzige Penny-Markt im Westallgäu geschlossen.
    Bis Oktober hat der einzige Penny-Markt im Westallgäu geschlossen. Foto: Lukas Huber

    „Wir sind bald wieder für euch da“, steht auf einem Schild vor dem Penny-Markt in Weiler an der Baumeister-Bufler-Straße. Damit kündigt der Discounter die zwischenzeitliche Schließung an. Diese beginnt an diesem Samstag, 13. September (12 Uhr). „Ab dem 30. Oktober sehen wir uns wieder“, heißt es weiter. Eine Mitarbeiterin erklärte auf Nachfrage, dass Umbaumaßnahmen anstünden.

    Penny in Weiler zu: Das sind die Alternativen

    Kunden müssen sich demnach für fast sieben Wochen eine Alternative beim Einkaufen suchen. Der Pennymarkt gilt als einziger Discounter in Weiler. Ihn nutzen vor allem die Menschen aus dem Ort sowie aus den umliegenden Ortschaften – etwa aus Simmerberg und Ellhofen, aber auch aus Oberreute und aus dem benachbarten Vorarlberg. Der Betrieb selbst verweist als Alternativen auf die Filialen in Lindau und in Vogt.

    Die Menschen aus dem Westallgäu dürften während des Umbaus jedoch eher auf näherliegende Optionen umsteigen – beispielsweise gibt es an Discountern in Lindenberg einen Lidl, einen Norma und einen Aldi – wobei sich letzterer bis in den Herbst hinein ebenfalls im Umbau befindet. In Heimenkirch steht noch ein Norma zur Verfügung.

    Markt schließt samstags schon um 16 Uhr

    Direkt in Weiler kann man auch im Fenebergmarkt an der Friedrich-Heim-Straße einkaufen, der unter der Woche sogar die gleichen Öffnungszeiten wie Penny hat (7.30 bis 20 Uhr) – und vermutlich während des Umbaus stärker frequentiert sein wird als gewöhnlich. Was Kunden beachten sollten: Samstags schließt der Laden schon um 16 Uhr.

