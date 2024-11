Darauf können sich Besucher des Lindauer Zeughausmarktes am Wochenende freuen

Bereits zum fünfzehnten Mal findet am ersten Adventswochenende der Weihnachtsmarkt im historischen Lindauer Zeughaus statt. Alle Informationen zur Veranstaltungen finden Sie hier.

Steckbrief: Das ist der Zeughausmarkt in Lindau

Name: 15. Lindauer Zeughausmarkt 2024

Ort: Historisches Zeughaus auf der Insel Lindau (Unterer Schrannenplatz 10), 88131 Lindau

Termin: 29. November bis 1. Dezember 2024

Umfang: Handgefertigte Waren aus Kunst, Handwerk, Design und Kulinarik

Wann und wo findet der Zeughausmarkt in Lindau statt?

Traditionell öffnet der Zeughausmarkt in Lindau am ersten Adventswochenende. Das Zeughaus befindet sich auf der Insel Lindau, am Unteren Schrannenplatz 10.

Freitag, 29. November: von 19 bis 22 Uhr

Samstag, 30. November: von 11 bis 19 Uhr

Sonntag, 1. Dezember: von 11 bis 17 Uhr

Was ist beim Lindauer Zeughausmarkt 2024 geboten?

Während des traditionellen Weihnachtsmarktes präsentieren deutsche und österreichische Gestalter aus den Bereichen Kunst, Handwerk und Design ihre handgefertigte Ware. Das Angebot reicht von Schmuck über Mode, Spielzeug und Dekorationsartikeln bis hin zu Papeterie und Wohnaccessoires. Zusätzlich gibt es kulinarische Stände auf dem Zeughausmarkt.

Wo kann ich beim Zeughausmarkt in Lindau parken?

Für Weihnachtsmarkt-Besucher gibt es in Lindau mehrere meist kostenpflichtige Stellplätze. Es wird empfohlen, nicht direkt auf der Insel zu parken und stattdessen die Park-and-Ride-Möglichkeiten zu nutzen. Hierfür bieten sich etwa die Parkplätze P1 (Blauwiese und P2 (Ehemaliger Bahnhof) an. Von dort aus fährt der Stadtbus alle 30 Minuten auf die Lindauer Insel. Einen Überblick über die Parkplätze in Lindau finden Sie hier.

Wie komme ich mit Bus und Bahn zum Zeughausmarkt?

Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen möchte, kann mit dem Zug zum Bahnhof Lindau-Insel oder zum Bahnhof Lindau-Reutin fahren (Reiseauskunft hier bei der Deutschen Bahn). Von dort aus erreicht man den Zeughausmarkt mit dem Stadtbus (Übersicht zum Streckennetz Lindau hier).

Weihnachtsmärkte 2024 im Allgäu

n der Adventszeit locken wieder viele Weihnachtsmärkte Besucherinnen und Besucher ins Allgäu. Hier gibt es eine praktische Übersicht über die Advents- und Weihnachtsmärkte in der Region.

In Lindau beginnt ab dem 28. November zudem die Hafenweihnacht. Alle Informationen dazu lesen Sie hier.