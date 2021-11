Jessica Berger ist seit 2019 bei der Allgäuer Zeitung und leitet die Digitalredaktion. Geboren ist sie im Frankenland, wuchs im Ostallgäu auf, studierte Journalistik in Bamberg und zog für den Job später nach Kassel. In 15 Jahren Allgäu-Abstinenz wurde ihr klar: „Home is where the mountains are“ und so kam sie mit Mann, Kind und Katzen zurück in die Heimat. Sie liebt das Familien- und Dorfleben, ist gern in den Bergen unterwegs und ist immer auf der Suche nach neuen Allgäuer Produkten (von besonderem Käse bis zu hippen Trinkflaschen). Was ihr im Allgäu allerdings noch fehlt: flächendeckend gutes Internet.