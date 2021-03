Drogenfund bei Ravensburg Rentner entdeckt Drogenversteck in Kellerschacht in Aulendorf - 22-Jähriger tatverdächtig Ein 22-Jähriger versteckte Ecstasy-Tabletten und andere Substanzen in Aulendorf. Wohl aber nicht gut genug, denn ein Rentner brachte die Drogen zur Polizei.

02.03.2021 | 15:34 Uhr